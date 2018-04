Nem is annyira a köridőkről, mint inkább a puhatolózásról, a boxutcában terjedő pletykákról, az ismerkedésről, a bemutatkozásról szólt a 2018-ban rajtoló túraautó-világkupa szezon előtti hivatalos, kollektív tesztje. A sajtónappal egybekötött menetpróbára az Origót is meghívta a szervező EuroSport Events.

Több csata, több előzés, több ütközés, mindenből több" - ez a szlogenje az idén bemutatkozó túraautó-világkupának. Szintén a WTCR jelmondata lett a versenyezz keményen, vagy menj haza" felszólítás is. Nem véletlen, hogy ilyen hangzatos és ígéretes mondatokkal hirdeti a szériát a promóter: a Forma-1-hez hasonlóan a túraautózás csúcsát is szeretnék még népszerűbbé tenni. Mindehhez az eddigieknél is több izgalmat, látványos csatákat ígérnek a pilóták és a jogtulajdonos is. Utóbbi arról se tett le, hogy Pastor Maldonadót is a sorozatba csábítsa.

Több verseny, több néző

A WTCR promótere, François Ribeiro tökéletesen tisztában van vele, hogy az újságírókon legalább annyira múlik a sorozat sikere, mint a versenyzőkön. Nem véletlen, hogy az idei volt az elmúlt évek legnagyobb szezon előtti sajtóeseménye: nagyjából száz újságírót utaztattak a világ minden tájáról a katalóniai pályára, hogy aztán hírét vigyék az április 7-én, Marokkóban kezdődő bajnokságnak. A túraautó-világbajnokság (WTCC) és a TCR International Series összeolvadásából létrejött világkupától a versenyzők és a csapatok is sokat remélnek, elsősorban azért, mert a TCR-es autók - melyekkel a mezőny tagjai idén mennek - sokkal robusztusabbak, strapabíróbbak, mint a WTCC-ben futott TC1-es autók voltak. Ez pedig garancia arra, hogy az ellenfelek nem fogják kímélni egymást, ha pozíciószerzésről lesz szó.

François Ribeiro is biztos abban, hogy bőven lesz mit nézni idén, főleg azért, mert az eddigi egy időmérő - két verseny szisztéma helyett sokkal sűrűbb hétvégi programok jönnek. Mindenki őrültnek tartott, mikor kitaláltam, hogy két időmérőből és három versenyből álljanak a fordulók. Kitartottam az elgondolásom mellett, és tudom, hogy működni fog. A nézők nagyon fontosak, minél több akciót, minél több versenyt akarnak látni. A közösségi média is ugyanilyen komoly tényező, ezért például a szombati időmérő és a futam az EuroSporton nem, csak a közösségi oldalakon lesz látható" - mondta a sorozat promótere. Ez azonban nem jelenti azt, hogy internet nélkül bárki is lemaradna az eseményekről, Magyarországon az M4 Sport az összes WTCR-hétvége versenyét közvetíti majd, hacsak nem ütközik más sporteseményekkel.

A médiaforradalom mellett arra is odafigyel a jogtulajdonos, hogy minél nagyobb nevek körözzenek a pályákon. Beszáll a bajnokságba az élő legenda, Gianni Morbidelli, valamint a túraautózás egyik öreg rókája, Fabrizio Giovanardi is. Sőt, van rá esély, hogy akár a Forma-1-ből ismert Pastor Maldonado is csatlakozzon a sorozathoz.

Igazak a pletykák, tényleg mindent megtettem azért, hogy Pastor is a mezőny tagja legyen. Az utolsó pillanatig egyeztettünk. Aztán nagyjából két hete a WTCR-en kívülről, a FIA World Endurance Championshipből kapta a számára legelőnyösebb ajánlatot. Nem mondhattam mást, csak azt, hogy fogadja el. Ettől függetlenül még nem tettem le róla, hogy elcsábítsam, elképzelhető, hogy egy-egy verseny erejéig beugrik majd hozzánk. Amint lesz lehetőségem arra, hogy autót biztosítsak neki, meg fogom tenni, még idén" - árulta el François Ribeiro.

Ha ebből valóság lesz, akkor megtörténhet, hogy az egyik leghírhedtebb formaautós pilóta lesz Michelisz Norbert, valamint Nagy Norbert és Szabó Zsolt Dávid ellenfele a WTCR-ben. Ha pedig mindez a Hungaroringen jönne össze - kicsi rá az esély -, akkor összesen öt magyar ellen kellene mennie Pastor Maldonadónak. A túraautó-világkupa ugyanis az úgynevezett szabadkártyák révén minden fordulón lehetőséget ad két helyi pilótának, hogy beszálljon a versenybe. Ribeiro azt nem árulta el, melyik két magyar pilótával egészül ki a hungaroringi hétvége április 28-án - hiszen a bejelentés mindig a csapatok dolga -, azt viszont elmondta, hogy már megegyezett az érintettekkel.

