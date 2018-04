Óriási kihívás előtt áll Keszthelyi Vivien, hiszen a TCR kategóriájú, elsőkerék-meghajtású autókat felvonultató Audi Sport TT Cup sorozat után idén egy hátsókerék-meghajtású, 5200 cm3-es, közel 500 lóerős Audi R8 LMS GT-vel, azaz úgynevezett nagy túraautóval folytatja a versenyzést.

A 17 éves magyar pilótának a minden tekintetben magasabb szintet jelentő GT-sorozatban szinte újra kell majd tanulnia a versenyautó vezetését, hiszen változatlanul Hankook gumikon, azonban a jóval nagyobb lóerőhöz képest kisebb leszorító erővel bíró "gépszörnnyel", jóval bonyolultabb műszaki paraméterek mellett kell helyt állnia. Az új sorozat mezőnye a túraautózás csúcsát jelentő, szintén hátsókerék-meghajtású, hasonló teljesítményű autókat felvonultató német túraautó bajnokság, a DTM futamaival azonos helyszíneken és egy időben versenyez majd. Ennek köszönhetően június első hétvégéjén a magyar szurkolók a Hungaroringen is láthatják debreceni születésű pilótát.

A még mindig rendkívül fiatal, utánpótláskorú versenyző az Audi Sport versenyzőakadémiájának növendékeként az elmúlt idényben az elsőkerék-meghajtású versenyautók között erősnek számító Audi Sport TT Cupban indult. A gyári sorozatban magas színvonalú versenyeken, azonos technikai feltételek mellett, rutinos, nemzetközi mezőnyben tapasztalhatta meg a nagyteljesítményű autók csatáját.

Ezt követően az akadémia és a pilótát menedzselő szakemberek döntésének értelmében Keszthelyi Vivien idén - szintet lépve - a GT-kategóriában folytatja a versenyzést, ahol várhatóan ismét komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező riválisokkal, s ahogyan pályafutása eddigi éveiben is, most is azonos technikai feltételek mellett kell majd felvennie a versenyt. A legfontosabb cél továbbra is a fejlődés és a tapasztalatszerzés, hiszen Keszthelyi Viviennek fiatal kora miatt még rengeteg ideje van célja, a DTM-ben való versenyzés elérésére. Ez korábban még egyetlen magyar autóversenyzőnek sem sikerült.

Keszthelyi Vivien előtt több lehetőség is volt - a Volkswagen-csoport ázsiai és európai sorozatai is számításba jöhettek -, a menedzsment azonban az Európában újonnan induló sorozatot találta a lehető legnagyobb kihívásnak a versenyző számára.

Keszthelyi Vivien eddigi túraautós pályafutása során, 2014-től napjainkig 73 versenyből 60 dobogós helyezést ért el, 2016-ban, mindössze 15 évesen a -2000 cm3 túraautó kategória abszolút országos bajnoka volt, tavaly pedig az Audi Sport TT Cup versenyzőjeként a nemzetközi versenysorozatok történetének legfiatalabb magyar pontszerzője lett.

Az Audi R8 LMS GT Cup során összesen 12 versenyen, hétvégénként két időmérőn és két teljes értékű futamon versengenek majd a pilóták, ennek köszönhetően a sorozat a legjobb alternatívát jelenti Vivien számára a további fejlődéshez. A széria május elején Németországban, Hockenheimben rajtol el, ezt követi a Lausitzring, a harmadik versenyhétvégén, júniusban érkezik Magyarországra, majd Anglia és Olaszország következik, a szezonzáróra pedig a Nürburgringen kerül majd sor.