Dodzsemezésre számítanak a zengős pilóták a WTCR-ben

Magyar csapatnál versenyezve, húszas éveik elején képviselhetik Magyarországot a világ túraautó-elitjében. A Zengő Motorsport két fiatal pilótája, Nagy Norbert és Szabó Zsolt Dávid kicsit még megilletődve, de csillogó szemmel ad interjút. Bíznak a Cuprára keresztelt SEAT Leónokban, ahogyan a 2018-ban bemutatkozó sorozat, a túraautó-világkupa (WTCR) izgalmaiban is. A sorozat szezon előtti tesztjén, Barcelonában beszéltek várakozásaikról az Origónak.

Természetes, hogy a hivatalos sajtónapon a nagy nevek iránt a legnagyobb az érdeklődés, a félig-meddig zöldfülűnek számító magyar versenyzőket csak a magyar újságírók vették körül a kerekasztal-beszélgetésen. Úgy tűnt viszont, hogy ők ezt egyáltalán nem bánják.

"Nem adtunk még interjút, ez az első, most ébredtünk" - kezdte a beszámolót Szabó Zsolt, akinek az indulása a WTCR-ben csak az utolsó pillanatban vált biztossá. "Egy héttel a bejelentés előtt körvonalazódott, hogy lehet, hogy én fogom vezetni az egyik Cuprát, és néhány napja lett biztos. Ez lesz életem első teljes világkupás szezonja. Tavaly a felénél szálltam be a WTCC-be, de így is motivált voltam. Most kicsit nem is hiszem el, de ha végre autóba ülünk, biztosan le fog esni, hogy ez a valóság" - mesélte a 23 éves Szabó Zsolt.

Szabó Zsolt Dávid Szabó Zsolt Dávid 2015 óta a Zengő Motorsport tagja, akkor a SEAT León Európa-kupában versenyzett, majd 2017-ben a túraautó Európa-bajnokságon állt rajthoz és futamgyőzelmet is szerzett az ETCC-ben. A szezont viszont már a WTCC-ben fejezte be, mert ő vehette át Aurélien Panis helyét a csapat 2015-ös autójában. Szabó Zsolt Dávid 2015 óta a Zengő Motorsport tagja, akkor a SEAT León Európa-kupában versenyzett, majd 2017-ben a túraautó Európa-bajnokságon állt rajthoz és futamgyőzelmet is szerzett az ETCC-ben. A szezont viszont már a WTCC-ben fejezte be, mert ő vehette át Aurélien Panis helyét a csapat 2015-ös autójában.

Csapattársa, Nagy Norbert szereplése valamivel korábban dőlt el. "Nekem kicsit régebben biztossá vált, van az két és fél hét is. Több variáció is volt az évemre, végül a Zengő Motorsport lett a befutó. Ha van alkalom, amikor jó elkezdeni a világbajnoki szereplést, akkor az most van. Azokkal a TCR autókkal megyünk, amikkel eddig is mentem az ETCC-ben. Egy futamra beugorhattam a WTCC-ben is, örülök, hogy most minden összejött."

Nagy Norbert Nagy Norbert 2013-ban a Zengő Junior Teamnél versenyezett az ETCC-ben, 2016-tól pedig a Zengő Motorsportot képviselte szintén a túraautó Európa-bajnokságon, ahol két éve harmadik, tavaly második lett. Végigjárta a lépcsőfokokat, gokarttal kezdte, több szériában is kipróbálta magát, a 2012-es SEAT León Kupa magyar bajnoka lett. Nagy Norbert 2013-ban a Zengő Junior Teamnél versenyezett az ETCC-ben, 2016-tól pedig a Zengő Motorsportot képviselte szintén a túraautó Európa-bajnokságon, ahol két éve harmadik, tavaly második lett. Végigjárta a lépcsőfokokat, gokarttal kezdte, több szériában is kipróbálta magát, a 2012-es SEAT León Kupa magyar bajnoka lett.

A vadonatúj autókat a barcelonai teszt kezdetekor vehették át, hamar el is döntötték, melyik kié lesz. "Amelyik kijött először a kamionból, abba beleültem. Zsolti azonnal kijelentette, hogy neki az már nem kell" - árulta el Nagy Norbi a kissé egyoldalú választás körülményeit.

Mindketten ismerik a WTCR-ben futó TCR-es autókat, Szabó Zsoltnak talán valamivel kevesebb a tapasztalata az idei szabályrendszernek megfelelő kocsikkal. Bizakodásuk viszont egyforma az idei eredményekkel kapcsolatban. "Van egy kis plusz nyomás rajtunk, mert a csapat részéről érezhető, hogy újra van esély a mezőny közepén menni a versenyképes autóval" - mondja Szabó, véleményével Nagy Norbert is egyetért.

Arról is hasonlóan gondolkodnak, hogy mennyire kell megijedniük a mezőnyben felbukkanó túraautó-menőktől. Nem szabad azzal foglalkozni, hogy kik mennek körülöttünk, mert ez elkezdi lassítani az embert. Persze, nagyon jó, hogy ilyen legendák ellen versenyezhetünk, de a pályán nem fogom nézni, ki van előttem vagy mögöttem. Egyébként valamennyire ismerem már ezt a közeget, amikor WTCC betétfutama volt az ETCC, találkoztam a pilótákkal, de biztosan más lesz azért köztük menni" - mondja Nagy Norbert. Szabó Zsoltnak kellett egy hétvége, hogy felfogja, egykori példaképeivel vesrenyez. "Tavaly túl voltam az első sokkon, amikor Argentínában indulhattam. Nem tudtam rögtön kizárni, hogy Michelisz Norbi vagy Tiago Monteiro is a mezőny tagja, még ha nem is szóltam bele a versenybe. Eleinte rendesen stresszelt, hogy edzésen jön mögöttem egy Tiago Monteiro és rámvillog. Idén remélhetőleg nem lesz ezzel problémám."

Az április 7-8-án, Marokkóban rajtoló szezon állomásai közül mindkét fiatal versenyzőnek van kedvenc pályája a Hungaroring mellett. Nagy Norbert a Nordschleifét, valamint a tengerentúli fordulókat várja leginkább - főleg azért, mert még soha életében nem hagyta el a kontinenst -, Szabó Zsolt pedig Argentínába tér vissza szívesen, jól sikerült ott a tavalyi bemutatkozása, de a makaói pályát is szereti.

Itt dodzsem lesz!

Mindketten az eddigieknél akciódúsabb versenyekre számítanak a WTCR-ben. "A TC1-es éra után (a WTCC-ben használt szabvány - a szerk.) mindenki fel fog szabadulni, dodzsem lesz, lesz is baj, főleg egy utcai pályán, amikor megérkezik 26 autó egy kanyarba. Három verseny van, két időmérő, el kell majd gondolkodni azon, hogy óvatosabban menjünk és pontokat gyűjtsünk, vagy belemenjünk csatákba, nehéz lesz ezt az arany középutat megtalálni" - mondja Nagy Norbert. Szabó Zsolt sem tart attól, hogy unalomba fulladnának a futamok: "a tavalyihoz képest sokkal több mindent elviselnek az autók, kemény bajnokságra számítok."

A csapattulajdonos Zengő Zoltánnak egyelőre nincsenek elvárásai az új pilótapáros tagjaival szemben, de kimondatlan feltételekkel azért tisztában vannak a versenyzők. Hogy ne tk-zuk (totálkározzuk - a szerk.) le az autót, az szerintem alapból egy elvárás. Nekem mondjuk volt tavaly egy kasztnicserém, azt idén jó lenne elkerülni" - emlékszik vissza nevetve Nagy Norbert. Szabó Zsolt szerint csak megfontoltan lehet majd célokról beszélni: "ahogy haladunk előre, és ahogy kiderül, hogy a Cuprák hol helyezkednek el a mezőnyben a többi autóhoz képest, úgy fog majd körvonalazódni, hogy kitől mit vár. Nem annyira sérülékenyek ezek a kocsik, de azért össze lehet törni őket."

A maximálisan puhatolózásnak tekinthető barcelonai teszten délelőtt Szabó Zsolt a 21., Nagy Norbert pedig a 22. helyen zárt, de a Cuprákat az első körök alatt csakis adatgyűjtésre használták. A délutáni melegítést Nagy Norbert a 15., Szabó Zsolt a 21. helyen fejezte be.

A WTCR 2018-as szezonja április 7-8-án, Marokkóban kezdődik, majd a magyar forduló következik április utolsó hétvégéjén.