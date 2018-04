Brutális autók, öldöklő csaták, hétvégente három verseny - indul a WTCR

Nagy durranásnak ígérik, hétvégén kiderül, valóban az-e. Április 7-én, szombaton rajtol az idén bemutatkozó túraautó-világkupa, az FIA WTCR, melyben három magyar versenyzőnek, és egy magyar csapatnak is szurkolhatunk.

Huszonhat pilóta, tíz versenyhétvége, összesen harminc futam - számokban nagyjából így foglalható össze a túraautó-világbajnokság (WTCC) és a TCR International Series összeolvadásából létrehozott sorozat lényege. Lesz itt minden, mint a búcsúban: első időmérő, második időmérő, rajtsorrend, fordított rajtsorrend, mindez két nap alatt. A WTCR azonban jóval több, mint számok halmaza: ha tényleg olyan fordulatos, előzésekkel, csatákkal teli lesz a bajnokság, amilyennek mondják, akkor ez lehet az elmúlt évek legizgalmasabb szezonja. Sok a változás, sok az újdonság, ezért most egy helyen összefoglaljuk a kupával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A sorozat

A túraautó-világbajnokság szabályzatával ellentétben a WTCR-ben csak pilóták és csapatok szerepelnek, a gyári jelenlét nem engedélyezett. Az már más kérdés, hogy szinte valamennyi csapat gyári támogatással versenyez, de az összetettbeli legjobb az év végén nem világbajnoki címet, hanem világkupa-győzelmet tudhat majd a neve mellett. 2018-ban a TCR szabályrendszer lesz érvényes, ezt korábban több túraautó-sorozatban is alkalmazták. A WTCC-ben futott autókhoz képest strapabíróbbak, robusztusabbak, többet bírnak, így valószínű, jobban is nyúzzák majd őket a versenyzők, vagyis több lesz az előzés, több lesz az akció. Elsőkerék-meghajtású, utcai autók továbbfejlesztett változatairól van szó, melyekben 1750 és 2000 köbcentis közötti turbó motor lehet, maximális 350 lóerős teljesítménnyel. Az Alfa Romeo, az Audi, a Cupra, a Honda, a Hyundai, a Peugeot és a Volkswagen TCR programjának köszönhetően ezekkel a márkákkal találkozhatunk majd a WTCR rajtrácsán. Az autók teljesítmény-kiegyenlítéséért az úgynevezett Balance of Performance (BoP) rendszer felel, aminek a lényege, hogy súlyozással hozzák közelebb egymáshoz a mezőny tagjait.

A versenyek

A WTCR idén tíz versenyhétvégéből áll, íme a naptár:

Április 7-8.: Marakesh, Marokkó

Április 28-29.: Hungaroring, Magyarország

Május 10-12.: Nürburgring, Németország

Május 19-20.: Zandvoort, Hollandia

Június 23-24.: Vila Real, Portugália

Augusztus 4-5.: Termas de Rio Hondo, Argentína

Szeptember 29-30.: Ningbo, Kína

Október 5-7.: Wuhan, Kína

Október 26-28.: Suzuka, Japán

November 15-18.: Makaó

Változás, hogy idén a hétvégi programok - szinte mindenhol - szombaton és vasárnap zajlanak, pénteken nem lesz esemény. Vagyis két napba sűrítenek bele két szabadedzést, két időmérőt és három versenyt. A szabadedzések, egy időmérő és egy verseny szombaton lesz, vasárnap egy újabb kvalifikációval és két futammal zárul a program. A szombati menetrend egyszerű: aki a leggyorsabb az időmérőn, az indulhat az aznapi versenyen az első rajtkockából, és így tovább. A vasárnapi kvalifikáció végeredménye adja majd a vasárnapi második verseny rajtsorrendjét, az első versenyen pedig az időeredmények alapján a tíz leggyorsabb fordul (fordított rajtrács), vagyis az időmérőn tizedik helyezett rajtolhat a mezőny legelejéről.

A pontok

Alaposan megbonyolították a pontozási rendszert, mindhárom futamon különböző értékük van a helyezéseknek az első tízben:

1. verseny: 27-20-17-14-12-10-8-6-4-2

2. verseny: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1

3. verseny: 30-23-19-16-13-10-7-4-2-1

Emellett a vasárnapi időmérőn is pontozzák az első ötöt: 5-4-3-2-1.

A közvetítés

A FIA WTCR jogtulajdonosa, az Eurosport Events kisebb fajta médiaforradalomként a közösségi oldalakat is bevonja a versenyek közvetítésébe. A hivatalos indoklás szerint azért, mert így szeretné elérni a Facebook-generációt, melynek tagjai inkább az internetről, mintsem a tévéből tájékozódnak. Emiatt a szombati időmérőt és a futamot az Eurosport nem közvetíti, Magyarországon az M4 is csak akkor adja majd élőben, ha nem ütközik más sporteseménnyel. A FIA WTCR Facebook-oldalán és Twitterén azonban élő adást ígérnek. A vasárnapi időmérők és versenyek az Eurosporton és az M4-en is láthatók lesznek.

A versenyzők

És persze a főszereplők: a FIA WTCR versenyzői, csapatuk és autójuk.

CSAPAT AUTÓ VERSENYZŐ ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR James Thompson ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR Yann Ehrlacher ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR Esteban Guerrieri Audi Sport Leopard Lukoil Team Audi RS 3 LMS Jean-Karl Vernay Audi Sport Leopard Lukoil Team Audi RS 3 LMS Gordon Shedden BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR Michelisz Norbert BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR Gabriele Tarquini Boutsen Ginion Racing Honda Civic Type R TCR Tiago Monteiro Boutsen Ginion Racing Honda Civic Type R TCR Tom Coronel Boutsen Ginion Racing Honda Civic Type R TCR Benjamin Lessenes (Tiago Monteirót helyettesíti) Campos Racing Cupra TCR John Filippi Campos Racing Cupra TCR Pepe Oriola Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS Nathanael Berthon Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS Frédéric Vervisch Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS Aurélien Panis DG Sport Compétition Peugeot 308TCR Mato Homola DG Sport Compétition Peugeot 308TCR Aurélien Comte Sébastien Loeb Racing Volkswagen Golf GTI TCR Rob Huff Sébastien Loeb Racing Volkswagen Golf GTI TCR Mehdi Bennani Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR Fabrizio Giovanardi Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR Gianni Morbidelli Yvan Muller Racing Hyundai i30 N TCR Thed Björk Yvan Muller Racing Hyundai i30 N TCR Yvan Muller Zengő Motorsport Cupra TCR Szabó Zsolt Dávid Zengő Motorsport Cupra TCR Nagy Norbert

A marokkói WTCR hétvége menetrendje (magyar idő szerint)

Szombat

10.00: első szabadedzés (30')

12.00: második szabadedzés (30')

14.00: első időmérő (40')

18.00: első futam (18 kör)

Vasárnap

11.30: második időmérő (20'+10'+Q3)

17.45: második futam (18 kör)

19.10: harmadik futam (21 kör)

Az Origo az időmérő edzéseket és a futamokat percről percre közvetíti.