Michelisz főnöke: "Borzasztóan dühít, ami Norbival történt!"

Felemásan sikerült Michelisz Norbert csapatának bemutatkozása a túraautó-világkupában. A BRC Racing Team két győzelmet és egy pole-pozíciót is bezsebelt Gabriele Tarquini teljesítményének köszönhetően az első hétvégén, ugyanakkor a magyar versenyző autójával végig gondok voltak: leállt, majd kigyulladt a motor, elgurult egy kerék verseny közben. Ennek ellenére az első forduló után 86 ponttal vezetik a bajnokságot. A csapatmenedzser az Origónak azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy Michelisz Norbert hungaroringi hétvégéje sikeres legyen.

Egy teljesen új sorozat első versenyét megnyerni sporttörténelmi siker. Gabriele Rizzo azonban ennél is többre tartja, hogy a marokkói első futam után ott állhatott a győztes versenyzője, Gabriele Tarquini mellett, és átvehette a csapatnak járó trófeát. Számomra ez nem egy kis fejezet volt a sporttörténelemben, hanem igazi remekmű! Büszkeséget éreztem. Büszke voltam a csapatra két okból is: egyrészt azért, mert tavaly az első pillanattól részt vettünk a Hyundai i30 N TCR fejlesztésében, és Marokkóban bebizonyosodott, hogy jó munkát végeztünk. Másrészt azért, mert képesek voltunk legyőzni a WTCC bajnokát és csapatát ugyanazzal az autóval" - utalt arra, hogy a BRC két futamon is a szintén Hyundai-jal versenyző Yvan Muller Racing előtt végzett.

Hiába azonban a két futamgyőzelem és a pole-pozíció, az olasz szakember mégsem teljesen elégedett a marrakeshi eredményekkel, ami - látva Michelisz küszködését a technikával - érthető is. "Elégedett is vagyok, meg nem is. Elégedett vagyok, mert van két fantasztikus versenyzőnk és egy csodálatos autónk. Nekik már nem kell bizonyítaniuk. De nekünk, a csapatnak igen, mert ez az első alkalom, hogy ilyen színvonalon végigcsinálunk egy teljes szezont, meg kell mutatnunk, hogy készen állunk erre. Keményen dolgoztunk, és úgy érzem, kemények is vagyunk. Az eredmény legalábbis azt mutatja, hogy van keresnivalónk ezen a szinten. A célunk az, hogy megnyerjük a FIA WTCR-t, egyéniben és csapatban egyaránt, de az ehhez vezető út hosszú és meredek. Nem vagyok elégedett, mert borzasztóan dühítenek azok a problémák, amik miatt Norbi nem igazán mutathatta meg, mire képes. Rengeteg dolgunk lesz a budapesti forduló előtt, hogy ezeket a hibákat feltárjuk és megoldjuk" - árulta el az Origónak Gabriele Rizzo.

Nem összeesküvés, csak balszerencse

A közösségi oldalakon olvasható kommentek szerint a magyar szurkolók azonnal összeesküvés-elméleteket gyártottak azzal kapcsolatban, hogy miért csak Michelisz autójával volt gond a hétvégén, miközben az olasz csapat olasz versenyzője szárnyalt. Gabriele Rizzo szerencsétlen véletlennek tartja az egészet, és azt ígérte, alaposan a végére járnak a történteknek.

Amint sikerült megoldanunk az egyik problémát Norbi autóján, a következő alkalommal egy másik jött elő. Egyelőre nem látjuk tisztán, miért az ő Hyundai-ával voltak főleg gondok, de mindent megteszünk, hogy kiderítsük az okokat. A Hyundai Motorsport Customer Racinggel a mielőbbi megoldáson leszünk, hogy a magyarországi fordulón mindkét autó gond nélkül versenyezhessen."

Az ominózus elgurult kerékkel kapcsolatban az olasz csapatmenedzser az Origónak azt mondta, a kerékagy hibája miatt esett ki Michelisz autójának bal elsője verseny közben. "A gyártó és a beszállító vizsgálja az esetet, hogy soha többé ne történhessen hasonló."

Lesz még gyorsabb, aki most lassabb volt

A Hyundaiok marokkói fölényét látva a BRC Racing Team menedzsere azt mondja, nem a valós erősorrendet mutatták a marrakeshi események. "Ez egy különleges pálya, melyen a tapasztalt WTCC-s pilótáknak egyértelműen előnyük volt, ezt ki is használták. A kompenzációs súlyok miatt biztosan változnak majd az erőviszonyok. Sokan lehetnek esélyesek a győzelemre az egyes hétvégéken, izgalmas csaták jönnek. A következő fordulók még keményebbek lesznek, mint amit Marokkóban láthattunk."

Ami viszont egyértelmű és meggyőző volt már Marrakeshben, az a BRC Racing Team Hyundai-jainak egykörös tempója. Az első időmérőn Michelisz a második lett a lángoló autóval, csapattársa, Tarquini a harmadik legjobb időt autózta. A magyar mindössze 0.136-ra, a rutinos olasz 0.361-re volt az első helyezettől.

A második kvalifikáción már Tarquinié volt a legjobb idő, Michelisz 0.224-es hátránnyal lett harmadik. Ehhez képest a második futamon mindössze egy hetedik és egy 19. helyet szereztek a csapatnak. Gabriele Rizzo szerint ez nem azért van, mert nem volt meg a versenytempójuk, hanem mert a harmadik futamra koncentráltak. "Ezen a pályán egyáltalán nincs előzési lehetőség, ami mégis adódott, azt maximálisan kihasználtunk. Arra is gondolnunk kellett, hogy a két verseny között mindössze 15 perc a szerelési idő."

Michelisszel kapcsolatban csakis jó tapasztalatai vannak új olasz főnökének, elmondása szerint rögtön megtalálták a közös hangot a magyar versenyzővel. "Ő egy nagyszerű ember és fantasztikus versenyző. Igazán örülünk, hogy a csapatunk tagja lett. Az első naptól megvan az összhang közte és a többiek között a legapróbb feladatban is. Kevésbé ismeri a Hyundai i30 N TCR-t, mint Tarquini, de már így is gyors és kiszámítható a teljesítménye. Csakis a technikai problémák akadályozták meg abban, hogy olyan eredményeket érjen el, mint Gabriele."

Az elképesztő atmoszférájú hungaroringi WTCC-futamok híre is eljutott az olasz csapatmenedzserhez. Gabriele Rizzo megígérte nekünk, hogy rajta, rajtuk nem múlik majd Michelisz Norbert jó szereplése az április 28-29-i hétvégén. "Igen, tudom, hogy ezek a versenynaptár egyik legjobb hangulatú futamai. Reméljük, hogy idén az eddiginél is többen lesznek a Hungaroringen. Ahogy már mondtam, ez az év a WTCR-ben egy küldetés a csapatunk számára, és mindent meg kell tennünk azért, hogy Norbi elkápráztassa a magyar közönséget a sikereivel. Biztos vagyok benne, hogy így lesz, szóval nem gondolnám, hogy menekülési tervvel kellene készülnünk Budapestre" - zárta mosolyogva Gabriele Rizzo.

A WTCR idei versenynaptára:

Április 7-8.: Marakesh, Marokkó

Április 28-29.: Hungaroring, Magyarország

Május 10-12.: Nürburgring, Németország

Május 19-20.: Zandvoort, Hollandia

Június 23-24.: Vila Real, Portugália

Augusztus 4-5.: Termas de Rio Hondo, Argentína

Szeptember 29-30.: Ningbo, Kína

Október 5-7.: Wuhan, Kína

Október 26-28.: Szuzuka, Japán

November 15-18.: Makaó