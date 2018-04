Fiatal magyar motoros a katari dobogón

Fantasztikus eredménnyel zárta Kovács Bálint a katari nemzetközi bajnokság Superstock 600-as kategória utolsó, ötödik versenyhétvégéjét. A H-Moto Team 16 éves tehetsége az első futamon hatalmasat küzdve az ötödik helyen zárt, ám utána a másodikon idei legjobb teljesítményét nyújtva ismét dobogóra állhatott, így végül összetettben a hatodik pozícióban zárta a Losail Ázsia Bajnokságot.

Nagy lehetőséget kapott Kovács Bálint csapatától azzal, hogy a téli felkészülési időszakban végig versenykörülmények között készülhetett fel a 2018-as feladataira. A H-Moto Team fiatalja ugyanis egy egész szezont teljesíthetett a katari nemzetközi bajnokság Superstock 600 kategóriájában. A 16 éves motoros egy Kawasaki nyergében az elmúlt versenyhétvégén már az utolsó, ötödik fordulón van túl a Losail Ázsia Bajnokságban. A sok gyakorlásnak meg is lett az eredménye: pályafutása első éjszakai futamain katari szereplésének legjobb eredményét produkálta.

Amíg az első versenyen ötödik rajtkockából indulva végül a pozícióját megtartva az ötödik helyen végzett, addig a második versenyen parádés teljesítményt nyújtva a harmadik helyen ért célba. A fiatal tehetség olyan mezőnyben állhatott fel a dobogóra, ahol olyanok találhatóak, mint a korábbi WSBK versenyző, Saeed Al Sulaiti, valamint a Moto2-ben is bemutatkozó Mashel Al Naimi. Bálint a hétvégi szereplésével összetettben a hatodik helyen végzett a Losail Ázsia Bajnokságban, és tökéletesen felkészülve várja a hazai és németországi versenyszezont.

„Mivel ezúttal csak egy hét telt el az előző versenyem óta, nagyon bíztam abban, hogy sikerül egy igazán jó eredménnyel zárnom a katari szezonomat. A szabadedzéseken használt gumikon is képes voltam a múltkori legjobb időmet ismételten megfutni, így tovább nőtt az önbizalmam, és az időmérőn aztán végre sikerült az áttörés. A lassan védjegyemmé vált hatodik pozícióból sikerült feljebb lépnem, így ötödikként várhattam a rajtot. Végig jó tempóra voltam képes, és noha ötödik lettem, de a dobogótól mindössze három másodperc választott el. A második futamon egy nagyon jó rajt után itteni szezonom legjobbját nyújtva végig az élmezőnyben harcoltam, végig ott volt az esélye annak, hogy akár a legjobbakat is elkaphatom, ám végül a harmadik helyet tudtam megszerezni, így immár másodszor tudtam itt Dohában dobogóra állni. Ennél jobb zárást el sem tudtam volna képzelni, és a most elért eredményeim nagy érzelmi löketet adnak az év további feladataihoz" – fogalmazott Kovács Bálint, aki legközelebb jövő hétfőn, a magyar bajnokság első futamán áll rajthoz, igaz, ott már egy ezres motor nyergében.

A csapat sportigazgatója teljes mértékben elégedett volt tanítványa teljesítményével, és bízik abban, hogy a most mutatott forma egész szezonban kitart majd Bálint számára.

„A múlt heti technikai gondok miatt picit csalódottan, de bizakodva vágtunk neki az utolsó versenyhétvégének. Éreztem, hogy ezúttal Bálint képes lehet a kiugró teljesítményre, hiszen kihagyás nélkül, ugyanakkor pihenten várta a hétvégét, ráadásul már tökéletesen sikerült alkalmazkodnia a helyi körülményekhez. Egészen elképesztő teljesítményt nyújtott, hiszen egyrészt megjavította eddigi legjobbját, másrészt végig versenyben volt a legjobbakkal, és ismét dobogóra állhatott élete első éjszakai versenyét követően. Az itteni teljesítménye igencsak bizakodásra adhat okot az egész, most kezdődő versenyszezonra kivetítve, hiszen rengeteget tanult és fejlődött a bajnokság során, amit biztos, hogy kamatoztatni tud majd az európai versenyeken is" – mondta Rizmayer Gábor.