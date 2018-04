A DTM bajnoka is beszáll a WTCR-be

Ha Pastor Maldonadót még nem is, de egy igazi nagyágyút sikerült fognia a túraautó-világkupa promóterének. A WTCR németországi, nürburgringi fordulóján az Audi sztárja, a DTM tavalyi bajnoka, René Rast is rajthoz áll majd. Ez egyben azt is jelenti, hogy három sorozat 2017-es győztese is összemérheti tudását, hiszen a WTCC világbajnoka, Thed Björk mellett a TCR International Series tavalyi győztese, Jean-Karl Vernay is ott lesz a Nordschleifén.