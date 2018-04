Bajnoki győzelemért hajt a H-Moto Team a Hungaroringen

A hatszázas mezőnyben induló Györfi Alen mellett az ezresek között a Katarban kétszer is dobogóra álló Kovács Bálint, illetve az SSP 300 kategóriában most debütáló Kakuszi Ádám képviseli a H-Moto Team csapatát a mogyoródi pályán.

A H-Moto Team három versenyzője is rajthoz áll a hétfői szezonnyitón, és ha minden a várakozásoknak megfelelően alakul, akkor akár több győztest is avathat a futamokat követően a gárda. Az új kategóriában, az SSP 300-ban áll rajthoz Kakuszi Ádám, akinek ez a viadal kitűnő erőfelmérő lesz a német ADAC Junior Cup versenyeihez. A fiatal tehetség részt vett a sorozat hivatalos tesztjén is az olaszországi Misanóban, ahol a három nap alatt nemcsak a 2018-as versenymotorjával, hanem a Bridgestone új abroncsaival is megismerkedett, és jelentősen fejlődött az edzések végére.

„Életemben eddig mindössze egyszer, még 2017-ben motoroztam a Hungaroringen, így nem mondhatnám azt, hogy tökéletesen ismerem a mogyoródi aszfaltcsíkot. Megpróbálom minél hamarabb megtalálni az ideális beállításokat, illetve fokozatosan javuló köridőket szeretnék elérni" – jelentette ki Kakuszi Ádám, aki a német ADAC bajnokságban a jövő vasárnap kezdi meg Assenben egy duplafutamos versenyhétvégével az idei szezonját.

Kovács Bálint a katari nemzetközi bajnokság Superstock 600-as kategóriában végigversenyezhette a téli szezont, és a rendkívül erős nemzetközi mezőnyben kétszer is dobogóra állhatott az ötfordulós sorozatban. Bálint végül összetettben a hatodik pozícióban zárta a Losail Ázsia Bajnokságot, és remekül felkészült a hazai és nemzetközi megmérettetésekre. Most azonban már egy ezres Suzuki nyergében kell bizonyítani, hogy a kategória egyik legjobbja a hazai mezőnyben.

„A katari bajnokág alatt tökéletesen fel tudtam készülni az itthoni szezonomra. Noha ott 600-as géppel versenyeztem, ami teljesen más stílust igényel, mint az ezres, azért a megtett versenykilométerek nem múltak el nyomtalanul. Bízom abban, hogy könnyen át tudok majd ülni az ezres Suzukira, annak ellenére, hogy ezen a motoron tavaly ősszel, a Pannoniaringen mentem utoljára" – fogalmazott Kovács Bálint, akinek idei fő versenysorozata a német IDM-hez tartozó Suzuki Cup sorozat lesz.

A két ifjú tehetségen kívül a hatszázasok mezőnyében ott lesz majd a 2007-es esztendő Európa-bajnoka, Györfi Alen is, aki az Alpok-Adria-sorozatra készülve szeretne minél jobb formába lendülni.

„Idén már teszteltem itt a Hungaroringen, és most is legfőképpen ezen lesz a hangsúly. Ebben a szezonban visszatérek az Alpok-Adria bajnokságba, aminek szeretném megnyerni a Supersport kategóriáját, és ehhez kitűnő felkészülést nyújt a bajnokság idénynyitója" – tette hozzá Györfi Alen.