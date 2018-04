A szemünk előtt íródik sporttörténelem a Hungaroringen

Aki élő sporttörténelmet szeretne látni, annak könnyű dolga lesz: csak figyelnie kell a túraautó-világkupa hétvégi, magyarországi fordulójának eseményeit, mert olyat lát majd, amilyet korábban még soha. Eddig ugyanis még nem volt példa rá, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség által felügyelt sorozatban egyszerre öt magyar álljon rajthoz. Az tehát biztos, hogy van kinek szurkolni, a siker viszont már csak a főszereplőkön múlik.

Az idei az első év, amikor a túraautó-világkupa mezőnye Magyarországra látogat - nem is lehet másképp, hiszen ez a bemutatkozó szezonja a WTCR-nek. WTCC, vagyis túraautó-világbajnokság néven már jól ismerik a magyarok a sorozatot, hiszen ez a nyolcadik év, hogy a Hungaroringre is eljön a bajnokság - ha most kicsit másabb is, mint a korábbi években volt -, melynek annyi izgalmas versenyt és emlékezetes pillanatot köszönhetünk. Meg persze Michelisz Norbertet, valamint fiatal magyar trónkövetelőit: Nagy Dánielt, Nagy Norbertet, Tassi Attilát és Szabó Zsolt Dávidod. Öt versenyző, akik a pályán kívül barátok, a pályán viszont nem kegyelmeznek egymásnak, és mindannyian nyerni akarnak.

Az uralkodó

Michelisz Norbertet senkinek sem kell bemutatni. A WTCC 2017-es ezüstérmese egyértelműen bajnoki célokkal vágott neki a sorozatnak, és annak ellenére sem adott lejjebb ambícióiból, hogy a szezonnyitó marokkói hétvégén gyakorlatilag semmi nem jött össze neki. Kigyulladt az autója, műszaki hibája is volt, egyik kerekét is elhagyta, mindezek ellenére bizakodó és azt mondja, reméli, hogy egész szezonra előre letudta a balszerencséjét. A BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR-ével indul, 5-ös rajtszámmal. Több dolog miatt is különleges lesz számára a hétvége: könnyen lehet ugyanis, hogy épp futamgyőzelme pillanatában születik meg második kislánya. Emellett magyar ellenfelei között van egyik versenyzője, a M1RA Racinget képviselő Nagy Dániel, valamint tavalyi beosztottja, Tassi Attila is. Michelisz szerint azonban nincs helye érzelmeknek a pályán, vagyis nem várja el egyik ifjú padavantól sem, hogy előzékenyek legyenek vele, de ő sem fog kímélni senkit, ha pozícióért kell harcolnia.

A fiatal bajnok

Tassi Attila neve is egyre ismerősebben csenghet azok számára is, akik nem követik figyelemmel a motorsportot. Az alig 18 éves fiatal versenyző 2017-ben második helyezett lett a TCR International Seriesben, pont Michelisz csapata, a M1RA versenyzőjeként. Idén a TCR Európa-kupában indul majd, de szabadkártyásként rajthoz állhat a WTCR magyarországi fordulóján. A KCMG csapat a JAS Motorsporttal közösen készíti fel a Honda Civic TCR-t az összecsapásra, amit Tassi legjobb hondásként szeretne zárni. Autóját a 19-es rajtszámmal kereshetjük a mezőnyben.

Az egyik Nagy

Nagy Dániel két évet töltött a WTCC-ben, a Zengő Motorsport versenyzőjeként nevelkedett, idén viszont Michelisz istállójánál, a M1RA-nál hajt a TCR Európa-kupa bajnoki címére. Ő is szabadkártyásként csatlakozhat a túraautó-világkupa mezőnyéhez. Legnagyobb szurkolói között van testvére, a magyar vízilabda-válogatott kapusa, Nagy Viktor is. Nagy Dániel rajtszáma a 99-es, a M1RA Hyundai i30 N TCR-ét vezeti, melybe speciálisan a méreteire szabott ülést kapott, ugyanis hatalmas termete miatt - 198 cm magas - a szabvány ülésekbe egyszerűen nem fért bele. Most viszont a helyén van, elmondása szerint minden értelemben, és szeretné megmutatni, hogy milyen kiválóan tudja taposni a gázpedált.

A másik Nagy

Nagy Norbert a Zengő Motorsport versenyzője, amolyan megfontolva haladó típus, aki a túraautó Európa-bajnokságon 2017-ben a második lett. Végigjárta a lépcsőfokokat, a gokarttól indult, és több szériában is kipróbálta magát, most a legnagyobbak között bizonyíthat. Ez a tény azonban nem remegteti meg a lábát, az Origónak korábban azt mondta, nem foglalkozik azzal, kik mennek körülötte, mert azonnal elkezdi lassítani az embert. Nagy Norbert a Zengő Motorsport Cupra TCR-ét vezeti, 8-as rajtszám virít a neve mellett.

A bátor

A Zengő Motorsport másik versenyzője, Szabó Zsolt Dávid, akinek versenyzési stílusáról a legtöbb újságírónak a "bátor" jelző jut eszébe. Írhatnánk vakmerőt is, de nem lenne igaz, mert Szabó nem meggondolatlan, csupán el meri vállalni azt is, ami éppen belefér. Van már WTCC-s tapasztalata, a 2017-es évet a sorozatban fejezte be, és - ahogy az Origónak elmondta - eleinte meg-megilletődött, amikor meglátta maga mögött az edzésen mondjuk Michelisz Norbertet, vagy Tiago Monteirót. A Zengő Motorsport színeire festett Cupra TCR-én a 66-os rajtszámot kell keresnie annak, aki kifejezetten Szabónak drukkolna.

A program

Az öt magyarnak nemcsak egymással, hanem a bivaly erős mezőny további 22 - szintén bivaly erős tagjával - kell megküzdenie. Többszörös világbajnok, feltörekvő tehetség ugyanúgy lesz majd a rajtrácson, mint túraautós legenda. Mutatjuk is, mikor mi történik a Hungaroringen. Az eseményekről az Origo Sporton folyamatosan beszámolunk, a futamokat pedig percről percre követhetik majd oldalunkon. A szabályokról, pontos menetrendről egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk, ide kattintva újra elolvashatja.

Szombat

8.30 - első szabadedzés - Eurosport Player és WTCR Facebook, élő

10.10 - második szabadedzés Eurosport Player és WTCR Facebook, élő

12.30 - első időmérő - Eurosport Player és WTCR Facebook, élő

15.25 - első futam - Eurosport Player és WTCR Facebook, élő, Origo percről percre

Vasárnap

10.00 - második időmérő - Eurosport 2, élő

15.30 - második futam - Eurosport 1, élő, Origo percről percre

16.55 - harmadik futam - Eurosport1, M4 Sport élő, Origo percről percre