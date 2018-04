Hatalmas csatában lett meg a dobogó Michelisznek a Hungaroringen

Hiába indult az élről, a rajtnál előbb egy pozíciót vesztett Michelisz Norbert, majd a kettes kanyarban szendvicsbe került, és több helyet is visszacsúszott a BRC Racing magyar versenyzője a Hyundai i30 N TCR-rel. Yvan Muller mögött találta magát, végig küzdött a harmadik helyért, amit a közönség lankadatlan szurkolásának köszönhetően az utolsó előtti körben meg is szerzett.

Az első helyen a francia Yann Ehrlacher végzett az All-Inkl.Com Münnich Motorsport Honda Civicjével, mögötte csapattársa, az argentin Esteban Guerrieri lett a második, Michelisz Norbert pedig a harmadik.

A pole pozíció megszerzése után joggal remélhette a közönség, hogy meglesz a győzelem, Michelisz Norbert azonban az időmérő után pontosan tudta, mire számíthat: ahogy meg is írtuk korábban, a BRC Racing magyar versenyzője azt mondta, ismeri a Hondákat, tudja, hogy jól rajtolnak. Így is lett. A francia Yann Ehrlacher olyan bődületesen nagyot rajtolt, hogy a hatodik helyről a harmadik helyre ugrott, majd az elején zajló kakaskodást kihasználva az élre állt, és nem is adta ki a kezéből az első helyet egészen a leintésig. Csapattársa, az argentin Esteban Guerrieri tartotta vele a ritmust, senkitől sem zavartatva teljesítették a 12 körös első futamot.

Michelisz az első kör első kanyarjában kedves kis szendvicsbe került: egyik oldalról Guerrieri, a másik oldalról saját csapattársa, Tarquini szorongatta. Nem tudta tartani a helyét, több helyet is visszacsúszott és Yvan Muller mögé került. A többszöri ritmuskiesés, és az újabb pozícióvesztés ellenére egy percre sem adta fel, végig keményen támadta az előtte szintén Hyundai i30 N TCR-rel haladó franciát. Folyamatosan nézelődött, kereste a pozíciót az előzéshez, de egészen az utolsó előtti körig kivárt, majd a célegyenes végén kihasználta a tempóelőnyt és megelőzte a mumusát.

Csalódottságnak nyoma sem volt Michelisz Norbertnek az eredményhirdetés utáni tájékoztatón. "A rajtom nem volt a legrosszabb, de a győzelemhez ez persze nem elég. Esteban nagyon korán mellém került, az első kanyarban próbáltam védeni az ívet, de Guerrieri ugyanazt csinálta mellettem, így nehéz volt. Igyekeztem agresszív maradni, amennyire lehet a falnak tolni. A hármas kanyarban meg tudtam előzni Gabriele Tarquinit, utána pedig Yvan Muller következett, megint. Nagyon közel voltunk egymáshoz, arra vártam, hogy hibázzon. Egyszer össze is értünk, utána is nyomás alatt tartottam, végül sikerült is megelőzni."

A fiatal futamgyőztes Yann Ehrlacher boldogan nyilatkozott az eredményhirdetés utáni sajtótájékoztatón: "Fantasztikus rajtunk volt, ki tudtam használni a helyzeteket, hogy előrébb kerüljek, szerencsésen alakult minden, elmondhatatlanul érzem magam."

Csapattársa, a harmadik helyezett Esteban Guerrieri is hasonlóan vidáman foglalta össze a futamon történteket. "Nagyon jól sikerült a rajt, de őszintén szólva szerencsés voltam, minden összejött, abszolút elégedett vagyok az eredménnyel, jó a Hondákat az élen látni."

A mezőny további négy magyar résztvevője közül a Michelisz csapatában, a M1RA-ban versenyző Nagy Dániel teljesített a legjobban, hetedik lett. A KCGM Honda Civicjét vezető Tassi Attila a 19. helyen ért célba, a Zengő Motorsport pilótái, vagyis Szabó Zsolt és Nagy Norbert a 22., illetve a 27. helyen zárt.

Folytatás vasárnap, délelőtt 10-kor a második időmérővel, 15.30-tól a második, 16.55-től pedig a harmadik futammal. A versenyeket az Origón élőben közvetítjük.