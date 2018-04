Michelisz az első helyről indul délután a Hungaroringen

Michelisz Norbert magabiztosan nyerte meg a WTCR magyarországi fordulójának első időmérőjét szombaton kora délután a Hungaroringen. A túraautó-világkupa magyar versenyzője így az első rajtkockából indulhat a 15.25-kor kezdődő első futamon.

A BRC Racing Hyundai i30 N TCR-ével versenyző magyar pilóta egész délelőtt jól ment a hazai pályán, az első szabadedzést megnyerte, a másodikon harmadik lett, majd minden erejével az időmérőre koncentrált. A félórás kvalifikáció alatt nyolc kört tett meg a pályán, 1:52.644-es idejével pedig újabb pályacsúcsot futott kategóriájában.

Mögötte második helyen az ALL-INKL.COM Münnich Motorsport argentin versenyzője, Esteban Guerrieri ért célba 0.256-os hátránnyal, a harmadik rajtkockát pedig a szintén hyundaios Yvan Muller Racing versenyző, Thed Björk szerezte meg. Negyedik lett Michelisz csapattársa, Gabriele Tarquini. Top tízbe jutott Michelisz csapata, a M1RA versenyzője, Nagy Dániel is, aki eredetileg a nyolcadik helyen végzett a Hyundai i30 N TCR-rel, de az ötödik helyezett Benjamin Lessenes öt rajthelyes büntetést kapott, így a magyar versenyző is egy pozícióval előrébb ugrott.

Michelisz Norbert érthetően boldogan nyilatkozott a jól sikerült időmérő után. "A szabadedzés alapján már éreztem, hogy jó lesz az autó ezen a pályán.

Magabiztosnak és erősnek éreztem magam az autóban, boldog vagyok. Kíváncsi vagyok a rajtra, mert tudom, hogy a Honda jól rajtol, meglátjuk majd. A második szabadedzésen csak azért voltam lassabb, mert rossz ütemben voltam a pályán, nem tudtam igazán jó kört menni, de nem az autó beállítása változott."

Édesapja és kislánya is a helyszínen szurkolt a WTCC tavalyi ezüstérmesének, aki azt mondja, néhány tizedet biztosan a kis Mira is segített faragni az idején. "Gyorsan bejött a boxba, megnézte az autót, az időmérőt átaludta, nagyon kis galád volt. Nagy erő nekem, hogy itt van, az a néhány perc is, amíg találkoztam vele, hatalmas lökés volt lelkiek szempontjából. Remélem, hogy a futam alatt nem fog aludni" - nyilatkozta a hétvége eddigi leggyorsabbja.

Michelisz beszélt arról is, hogy büszke Nagy Dánielre, aki a szabadkártyás indulókat illető 20 kilós büntetősúly ellenére is ilyen jól ment.

A WTCR magyarországi fordulójának első versenye szombaton délután 15.25-kor kezdődik, az Origón percről percre követhetik az eseményeket.