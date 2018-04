Michelisz: Nagyon fáj a szívem

Sokféle jelzővel illethetnénk Michelisz Norbert szezonkezdetét a túraautó-világkupa 2018-as évadában, de az unalmas egészen biztosan nem lenne köztük. Ha létezne végletes pszichés megpróbáltatás, valamint rázós érzelmi hullámvasút kifejezés az értelmező szótárban, akkor egészen biztosan a közönségkedvenc magyar autóversenyző hungaroringi hétvégéje lenne mellettük a magyarázat.

Nézzük akkor sorban: több tízezres, győzelemre éhes hazai szurkolótábor, saját tulajdonú csapata és saját pilótája bemutatkozása a túraautózás top sorozatában, második kislányával bármelyik pillanatos várandós feleség, plusz mindezekhez egy szinte minősíthetetlenül balszerencsés előző versenyhétvége - csupán ezeket a tényeket kellett kezelnie az elmúlt három napban, és itt a csupán tényleg idézőjelben áll. Mindehhez hozzájött az érzelmek kavalkádja: a csalódottság, hogy nem sikerült a hazai közönség előtt futamot nyerni, és hogy mindez rajta is múlt, de mégis a saját csapattársa törte össze a szurkolók szívét, valamint a büszkeség és boldogság, hogy a kislányáról elnevezett istállója, a M1RA fantasztikus teljesítménnyel második helyet szerzett úgy, hogy csak beugrott a mezőnybe a WTCR-szabadkártyás Nagy Dániellel. A hektikus, mégis élménygazdag hétvége után kérdeztük az egy-egy második- és harmadik, valamint egy hatodik helyet, és két pole-pozíciót szerző versenyzőt.

Azt mondta a verseny utáni sajtótájékoztatón, hogy a közönség biztatása már nem nyomásként nehezedik a vállára, hanem erőt ad. Mi az, amiben még változott az elmúlt hét év alatt az első hungaroringi versenyéhez képest?

Nem tudom, mekkora része a mostani énemnek a tanulás, a tudatosság, és mennyi a tapasztalat és a rutin. A kulcs az mindig az, hogy az ember gyorsan át tudjon lendülni abba a mentális állapotba, hogy autóba ül és jól kell teljesítenie. Ez nem megy mindig csettintésre, de ebben mondjuk rutinosabb vagyok, mint voltam az első-második-harmadik hungaroringi hétvégémen.

Miért lehet az, hogy mégis mindig történik valami a hazai versenyein?

Nyertem azért két futamot itthon, inkább azt mondanám, hogy ezen a mostani hétvégén nem tudtam kihozni a maximumot a lehetőségeimből. Lehet, hogy a saját hibáim miatt. Tavaly is inkább rajtam ment el a rajt és a futamgyőzelem, ugyanezt éreztem most a harmadik verseny után. Én voltam a legcsalódottabb mindenki közül, de összességében, a bajnokság szempontjából ez egy nagyon fontos hétvége volt, hiszen vissza tudtam hozni a pontszerzés ritmusát. Hasznos azért is, mert pontosan látszik, hogy miben kell még javulnom, a rajtolásban. Jól látszott most, hogy nagyon kicsi apróságok döntenek arról, hogy valaki futamot nyer-e vagy sem. Lehet, hogy az a plusz hatvan rajt, amivel többet megcsinált például a csapattársam, Gabriele Tarquini ezzel az autóval, az ezekben a kulcspillanatokban jól jöhet. De nem fogom ezt az előnyt sokáig meghagyni neki, azt garantálhatom.

Saját tulajdonú csapata, a M1RA és idei versenyzője, Nagy Dániel remek teljesítményét látva (második lett a második futamon - a szerk.) nem fáj a szíve azért, hogy nem sikerült egész szezonra nevezniük a WTCR-be?

Őszintén szólva nagyon fáj a szívem, mert rengeteget kilincseltem a téli időszakban, nagyon sok energiát fektettem abba, hogy akár a csapattal közösen tudjak versenyezni. Sajnos mégsem tudtuk, nem tudtam összehozni a megfelelő támogatási hátteret. Természetesen nem akarom ezzel azt mondani, hogy a BRC Racing második számú választás volt, mert ez egyáltalán nem lenne igaz, ugyanakkor igen, fáj a szívem, hogy a M1RA nem tud teljes szezont futni a WTCR-ben. Ugyanis ahogy ezen a hétvégén látszott, annyira kiegyensúlyozttan magabiztosak és profik a srácok, hogy bőven megérdemelnék. Dolgoznom kell azon, hogy hogyan tudnék hatékonyabban támogatókat találni a csapatnak.

Felesége, Johanna második kislányukkal várandós, gyakorlatilag bármelyik pillanatban érkezhet a pici. Nézte a versenyeit?

Szombaton igen, nézett, de most kora estig még nem beszéltünk. Mondta is, hogy még jó, hogy nem jött ki a helyszínre, mert akkor talán már a szülőszobában lennénk. Biztosan az lesz az első, hogy elkezd majd vigasztalni, hiszen nagyon jól ismer, és látta rajtam a dobogón, hogy azért csalódott vagyok amellett, hogy nyilván örülök a pontoknak.

Mindig fegyelmezettnek, nyugodtnak, higgadtnak tűnik, hogyan adja ki a feszültséget?

Időmérős gyorskörökön, meg a futamokon általában. (nevet)

Szokott Michelisz Norbert dühös lenni?

Persze. De mindig a fegyelmezett sportolókra néztem fel, mert a kiegyensúlyozott jó teljesítményhez elengedhetetlennek tartom a fegyelmezettséget. Amellett, hogy tudatosan ilyen vagyok, az alaptermészetem is segít ebben. A feleségem tudna mesélni arról, hogy hogyan adom ki magamból a feszültséget. Ha versenyhétégén nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném, akkor igyekszem az autóban kitombolni magam.

Visszatérve a családjához, mi történt volna, ha hétvégén érkezik a baba?

Akkor most biztosan nem beszélgetnénk itt! De komolyra fordítva, gondolom, ugyanúgy versenyeztem volna, nyilván más érzelmi állapotban.

Michelisz Norbert csapata, a M1RA május első hétvégéjén kezdi meg szereplését a TCR Európa-kupában, a WTCR pedig május 10-12-én folytatódik a Nürburgringen.