Michelisz Norbert és Nagy Dániel is pole pozícióból indul a Hungaroringen

Fantasztikusan indul a vasárnap magyar szempontból a Hungaroringen: két magyar pole pozíciót szurkolt ki a tömeg a WTCR hazai fordulójának második időmérőjén.

Michelisz Norbert vasárnap is megnyerte az időmérőt a túraautó-világkupa magyarországi hétvégéjén a szombati pole pozíció után. A BRC Racing Hyundai i30 N TCR-rel versenyző magyar pilóta végig jó formában autózott, a Q2-ben (az időmérő második tíz percében) elképesztő, 1.52.176-os köridőt futott, így magabiztosan ment tovább az első öt sorrendjéről döntő etapba.

A kvalifikáció harmadik részében ő jött ki utoljára tiszta körre, és habár az első szektorban még elmaradt az ideje a pole-tól, a második és harmadik szektorban a közönség addig buzdította, míg övé nem lett a legjobb köridő és az azzal járó első rajtkocka a vasárnapi második versenyre.

Szinte tökéletes lett

"Jobban alakult, mint ahogy számítottam, két jó kört is sikerült futnom, hasonlókat, mint tegnap" - nyilatkozta a frissen megszerzett első hely után Michelisz Norbert. "Nem voltak nehezebbek a körülmények, mint tegnap. Próbáltam összerakni egy hibamentes kört, szinte tökéletesen sikerült. Nagyon büszke vagyok Danira, hogy megszerezte a fordított pole-t" - ezt már saját pilótája, Nagy Dániel teljesítményével kapcsolatban mondta.

Magyar első sor a délutáni versenyen

A fordított rajtrácsos vasárnapi első futamon pedig Michelisz csapata, a M1RA versenyzője, Nagy Dániel állhat az első rajkockába. A szabadkártyás versenyző hibátlanul autózva szerezte meg a Q2-ben a 10. helyet, így a délután 15.30-kor induló versenyen az első helyről indulhat. Mellőle a másik szabadkártyás fiatal versenyző, Tassi Attila lőhet ki, övé lett ugyanis a 9. hely, ami a fordított rajtrácsos futamon második rajthelyet jelent.

Nagy Dániel az időmérő után azt mondta, nem tudatosan alakult ilyen szorosan a vége. "Nyilván nem lehet tervezni, hogy ennyire necces legyen. A tempónk jó volt, annyira jó, hogy akár a Q3 is összejöhetett volna. Túl nagy volt rajtam a nyomás, de így is két szektorban is annyit javítottam, hogy rám szóltak a boxból, vegyek vissza, mert különben bukjuk a tizedik helyet."

A Q2 hivatalos eredményét egyelőre nem közölték, lehet, hogy a versenybírók döntése alapján változik a sorrend.

Cikkünk folyamatosan frissül!