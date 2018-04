A magyar titán legyőzte a négyszeres világbajnokot

Nagy Dániel a második helyről rajtolva, okos versenyzéssel a második helyen ért célba a túraautó-világbajnokság magyarországi hétvégéjén, a vasárnapi nyitó futamon. Úgy, hogy végig maga mögött tudta tartani a magyarok mumusának számító, négyszeres túraautó-világbajnok Yvan Mullert.

Habár többször is közel került az élen haladó Rob Huff Volkswagen Golf GT TCR-éhez, nem kapkodta el, nem akarta túltolni, hanem éretten, higgadtan versenyezve behozta a második helyre Nagy Dániel a M1RA Hyundai i30 N TCR-ét.

A Hungaroring közönségének vastagon benne volt a keze ebben a dobogóban, megállás nélkül biztatták a magyarokat, akik remek akciókkal hálálták meg a szurkolást.

Miközben Nagy Dániel a dobogós helyét őrizgette, addig a többi magyar a sűrűjében állt helyt. Michelisz Norbert rögtön a rajt után feljött a nyolcadik helyre, szinte azonnal az előtte haladó Sébastien Loeb Racinges Mehdi Bennani Golfjának lökhárítóján találta magát. A hatodik körben meg is előzte, de a marokkói gyorsan visszavette a pozíciót. Michelisz - hasonlóan padavanjához, Nagy Dánielhez - nem kockáztatott, hanem kivárt, hiszen az alatta duruzsoló Hyundai láthatóan gyorsabb volt a Golfnál. A nyolcadik körben ugyanott, ahol korábban, a kettes kanyarban bújt be Bennani mellé, ezúttal meg is tartotta a pozícióját, a kockás zászló a nyolcadik helyen intette le a helyi hőst.

A másik BRC Racing Teames Hyundaijal Tarquini is villantott, a 10. körben előzte meg Guerrieri Hondáját, és feljött a negyedik helyre. Az utolsó körökben már nem volt változás, a végeredmény ez lett: Huff, Nagy Dániel, Muller, Tarquini, Guerrieri, Michelisz.

A Zengő Motorsport Cupráival Szabó Zsolt a kilencedik, Nagy Norbert a 11. lett. Tassi Attila a rajtrács végéről, a 26. helyről rajtolva a 18. helyen hozta be a KCMG Hondáját.