Jégeső verte el Michelisz eredményhirdetését

Hatalmas jégverés szakította félbe a díjátadó ceremóniát a Hungaroringen, a nézők menekültek a nyitott tribünről, a fedett fölött ülők kitartottak. Michelisz amúgy második lett, és reméljük, a szurkolók közül is mindenki hamar biztonságba került.

Épp az eredményhirdetéshez készülődött a WTCR mezőnye a Hungaroringen a vasárnapi főfutam után, amikor döbbenetes jégverés zúdult a pályára is környékére. Pedig egyszer már megtréfálta az időjárás a sorozat résztvevőit és szurkolóit: a hetedik körben akkora zivatar ömlött a pályára, hogy félbe kellett szakítani a versenyt - aztán 3 perc múlva vége is lett a zuhénak. Az újraindított verseny, az újraindított díjátadó után aztán harmadszor is nekikezdett a zápor Mogyoród mellett.

Michelisz Norbert az élről indult ugyan a vasárnapi főfutamon, ezúttal azonban nem a Hondák előzték meg a rajtnál, ahogy szombaton történt, hanem csapattársa, Gabriele Tarquini zárta előtte az ideális ívet. A hetedik körig egymás mögött autóztak, majd jött az eső miatti leintés.

A piros zászlós szünet alatt mindenki maga dönthette el, hogy slick- vagy esőgumikon folytatja, a többség nem bízott a tartós esőben, és maradt slicken. Jó döntésnek bizonyult, mert - kis képzavarral élve - valójában nagobb volt az eső füstje, mint a lángja. A biztonsági autó mögül újraindított mezőnyt továbbra is Tarquini vezette, mögötte Michelisz, harmadik helyen pedig Muller haladt.

Michelisz autójának jobb elejéről a kasztni egy darabja elég vészjóslón lifegett a verseny hátra lévő részében, de ez sem zavarta a magyart abban, hogy körről körre közelebb kerüljön csapattársához. Sajnos azonban a körök elfogytak, pedig ha van még belőle egy-kettő, akkor meg tudta volna szerezni az első helyet.

Az autóversenyzésben azonban nincs volna, ráadásul létezik csapatutasítás is, mely szerint aki a második körben elől van, az marad is a végéig, nem kockáztatnak csapat első-második helyet.

Így maradt a második hely, a centikben mérhető, szinte bosszantóan kicsi különbség, majd az eső és jégverés után a pezsgőfürdő a dobogón.

Michelisz némi csalódással a hangjában nyilatkozott a jegesen furcsa díjátadó után. "Sajnos a rajtom átlagosra sikerült, ezen ment el minden. Kicsit rossz érzés, hogy nem nyertem itthon, de ez nem a világvége. A hazai közönség szeretete már inkább pluszt jelent nekm, mint nyomást, erre tegnap szükségesm is volt. Sajnálom, hogy ma nem tudtam többet hozzátenni a teljesítményemhez" - mondta a magyar versenyző, aki a futamgyőzelem nélkül is értékes pontokat szerzett Magyarországon, összetettben a negyedik helyen áll 75 ponttal.

Nagy Dániel a délutáni második hely után kora este is nagyot autózott, hatodik helyen hozta be a Michelisz-csapat, a M1RA Hyundai i30 N TCR-ét.

A Zengő Motorsport versenyzői közül Nagy Norbertnek sikerült jobban a főfutam, 11. lett, csapattársa, Szabó Zsolt idő előtt feladta, így a 23. helyen zárt a Cuprával, őt azonban valószínűleg kárpótolja, hogy a vasárnapi nyitó futamon a kilencedik lett, ezzel pedig megszerezte saját, és a Zengő Motorsport első világkupás pontjait.

Szépen teljesített a KCMG Hondájával Tassi Attila is, aki a 26. helyről indult és a 17. helyen intette le a kockás zászló.

Muller nem lett közönségkedvenc

A szurkolók szemmel láthatóan és füllel hallhatóan üdvözölték, hogy előbb a nyitófutamon Nagy Dániel, majd a főfutamon Michelisz Norbert tudta maga mögött tartani Yvan Mullert. A francia az elmúlt években többször is összeakadt a magyarok kedvencével, de a hazai pályán pici révansot tudtak venni rajta a történtek miatt.

A Zengő Motorsport megmutatta, mekkora volt a leintés utáni zivatar:

Folytatás május 10-12-én a legendás nürburgringi pályáról, a Nordschlaiféről.