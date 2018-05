Herczig Norbert szívesen kért volna segítséget Michelisztől

Sokévnyi hazai versenyzés után 2018-ban nemzetközi mezőnyben is megméretteti magát a négyszeres abszolút magyar ralibajnok, Herczig Norbert és új navigátora, Ferencz Ramón. A MOL Racing Team színeiben azzal a SKODA Fabia R5-tel vesznek részt a rali Európa-bajnokság futamain, mellyel a korábbi években számtalan sikert ért el Herczig Norbert. A nyolcállomásos sorozat eseményeiről Herczig Norbert rendszeresen beszámol az Origón, hogy megmutassa, mi rejlik a kulisszák mögött, hogyan telik egy-egy versenyhétvége, és mit tapasztalnak a legendás helyszíneken.

Bő egy hónappal ezelőtt még az Azori-szigetekről hazafelé vezető úton gondoltam a Kanári-szigetekre, most pedig máris itt vagyunk a helyszínen, és készülünk a második ERC versenyünkre. Sőt, nem is készülünk, már el is kezdtük azt, hiszen túl vagyunk az első teszten. A két verseny közt eltelt időben számtalanszor felidéztem az első verseny történéseit. Nem is tehettem volna másként, mert sok médiaszereplésünk volt, ahol alaposan kifaggattak az újságírók a hatodik helyezésünk történetéről, és az ismerősök sem engedtek el, amíg el nem mondtam minden részletét a nagy kalandnak, amit sosem fogunk elfelejteni. Szakmai szempontból is többször újra átgondoltuk, és újra végig néztük az Azori Ralit, mert ezen a szinten egy verseny sosem ér véget a díjkiosztóval, az utólagos elemzés elengedhetetlen. Nem árulok el nagy meglepetést, ha azt mondom, hogy beigazolódott a sejtésünk, az ellenfelek a pályaismeret tekintetében vannak előttünk, a többi téren egyenrangú ellenfelek tudunk lenni. Ez megerősített minket abban, hogy a céljaink elérhetőek, és kitartva az előre kijelölt úton, reális célkitűzés, hogy az élmezőnybe kerüljünk!

Ahogy a szezon csörgedezik előrefele, úgy fordult át az első verseny elemzése a második futamra való felkészülésbe. Sosem voltam amolyan digitális guru, így az is meglepetés volt, hogy ennyire össze tudok nőni a laptoppal. A kislányomtól kölcsönbe kapott rózsaszín fejhallgatóval a lakásunk szinte minden pontján feltűntem, amint belemélyedtem a belső kamerás felvételek tanulmányozásába.

Itt kell megdicsérnem a Kanári-szigetek Rali szervezőit, mert olyan szinten kiszolgálják a versenyzőket, hogy teljes videókat töltöttek fel az idei útvonalról, amit persze jó diákként igyekeztem pontosan tanulmányozni, és persze Ramón is így tett. Abban viszont biztos vagyok, hogy ő nem rózsaszín fejhallgatóval nézte a felvételeket.

Talán már nem meglepetés, hogy a jó eredmény eléréséhez a raliban is szükség van a megfelelő állóképességre, így a felkészülés során az erő és állóképességi edzések mellett rendszeresen ellátogattam Matics Zsolthoz is, mert az általa életre hívott specifikusan az autó és motorsportokra kifejlesztett Fit4race edzésprogram a képességfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektet. Zsolti mindig meg tud lepni azzal, hogy hihetetlen fantáziával talál ki újabb és újabb „kínzásokat", ám az ezek során szerzett képességek nagyon hasznosak a versenyeken.

A Kanári-szigeteken egészen más kihívás vár ránk, mint az első murvás versenyen. Aszfaltos futamra készülünk, ahol ráadásul különleges, vulkáni kőzetet is tartalmazó aszfalt vár minket. Ennek a specialitása, hogy nagyon jól tapad, még esőben is, de cserébe szinte zabálja a gumikat. Okosan kell majd gumit választanunk, hiszen a versenyen a három gyorsasági szakaszból álló „körök" után lehet csak cserélni az abroncsokat a szervizparkban. Itt bízom a BRR Team mérnökeiben, akik az első versenyen már bebizonyították, hogy a gumistratégia kialakításában is a legjobbak között vannak. Számomra pedig az lesz a feladat, hogy átalakítsam a vezetési stílusom. Raliversenyzőből pályaversenyzővé kell válnom, pontos féktávokat kell venni, és a látványos erőcsúsztatásoknak is búcsút kell mondani és meg kell próbálni óvni az abroncsokat is. Ha nem lett volna ilyen elfoglalt a hazai futama miatt, biztosan vettem volna egy-két leckét druszámtól, Michelisz Norbitól.

Navigátori szempontból ezek az aszfaltos versenyek egy picit könnyebbek, mint a murvás futamok, így Ramónnak most egy kicsit könnyebb dolga lesz. Szerencsére a vártnál is jobban megy az együttműködés, tökéletes közöttünk az összhang, így most már arra is tudunk majd figyelni, hogy az egészen finom részleteket is tovább csiszolgassuk. Neki most abban is nagy szerepe lesz, hogy megtaláljuk a nagyon kényes egyensúlyt az eredményesség és a tapasztalatszerzés közt. Ha újra lehetőségünk lesz elcsípni egy jó helyezést, akkor megpróbáljuk megvillantani az oroszlánkörmeinket, de eközben ott kell, hogy lebegjen a szemünk előtt az, hogy ez még mindig csak a második Eb futamunk, ebben a mezőnyben nekünk van a legkevesebb tapasztalatunk. Ezt talán nem tudják a szervezők, mert a nagyon előkelő 3-as rajtszámot kaptuk a versenyre. De a tréfát félretéve, bevallom, jól esett, hogy elismerik a teljesítményünket, mert ebben talán nem csak az első futamon mutatott teljesítmény, hanem az elmúlt évek munkája a több abszolút Magyar Bajnoki címek is benne vannak. Ez a rajtszám azt mutatja, hogy kívülről nézve a csomagunk nagyon erős: a MOL és a többi partnerünk által biztosított támogatói háttér, a BRR által felkészített Skoda Fabia, és a mi versenyzői képességeink együtt egy európai szinten is számottevő kombinációt alkotnak. Igaz, mindez némileg teher is, hiszen most már ennek a rajtszámnak is meg kell felelnünk, de hiszem, hogy ezzel a feladattal is megbirkózunk!

Persze nem csak raliból áll az élet, így a szünetben tudtam foglalkozni a munkával, próbáltam előre dolgozni a vállalkozásunkban is, és még meccsen is voltam a nagyfiammal!

Mindig is tudtam, hogy más magyar sportágak sikerei rám is pozitívan hatnak, erőt merítek belőle, de engem is meglepett, hogy múlt hét csütörtökön a Magyarország-Lengyelország győztes hokimeccs után mennyire feltöltődve készültem a vasárnapi utazásra. Utána szombat este sajnáltam a srácokat, hogy nem sikerült a feljutás, nagyon kicsin múlt, de így is le a kalappal a teljesítményük előtt!Pozitívan, feltöltődve, és magabiztosan indultam el vasárnap reggel a reptérre, ahol rögtön egy újabb kellemes meglepetés fogadott. Magyar szurkolókkal találkoztunk, akik egy korai nyaralással egybekötve jönnek szurkolni nekünk a versenyre. Nagyon megható volt látni, hogy mennyire lelkesek! Ezek után szinte természetes, hogy ha a péntek esti városi szakaszokon meglátom a magyar zászlót, pontos versenyzés ide, vagy oda, bele fog férni egy-két kézifékes kanyar a kedvükért!

Hétfőn a teszttel már megkezdődött számunkra a versenyhétvége, és rögtön egy meglepetéssel fogadott minket a Kanári-szigetek időjárása. Mindössze 6-7 Celsius fokos hőmérsékletet mértünk reggel a hegyen, a hazai nyár után egy kicsit vacogtunk. De ez nem zavart minket, ettől függetlenül nagyon sok munkát el tudtunk végezni. Kipróbáltunk egy újfajta differenciálművet is, és számtalan beállítást is. Nagyon sokat segített, hogy ott volt velünk a BRR Team névadója Raimund Baumschlager is, aki még mindig lábadozik a hat héttel ezelőtt elszenvedett csigolyatörése után, de így is rengeteget hasznos tanácsot kaptunk tőle. Volt egy apró problémánk is, mégpedig az üléspozícióval. Új karosszériát kapott a versenyautónk, amiben új ülések vannak, és ezeknek eleinte nem találtuk a megfelelő pozícióját. Szegény szerelők többször is áthelyezték őket, mire meglett az ideális helyzet. A végére a beállítások közt is megtaláltuk a legjobb kombinációt, így a felkészülést ezzel befejeztük, akklimatizálódtunk az itteni viszonyokhoz. A napot megkoronázta, amikor újra magyar szurkolókkal találkoztunk, akiknek az öltözéke meglepő, a rajongásuk pedig megható volt. Köszönjük nekik és, azoknak is, akik otthon szorítanak nekünk!

Kedden és szerdán az egész napos pályabejárás vár ránk, majd csütörtökön megkezdődik a verseny, amit ismét felfokozott izgalommal várunk. Az eseményeket a fiaerc.com oldal online eredményei és az ott hallgatható élő rally-rádió mellett a MOL Racing Team facebook oldalán, az esti M1 Híradóban, és késő este az Eurosporton lehet majd nyomon követni. Köszönjük a szurkolást! A futam után ismét jelentkezem majd az élményekkel!