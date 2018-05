Nagy Dániel dupla dobogóval robbantott a TCR Európa-kupában

Mondhatjuk, hogy nincs hétvége magyar autósportsikerek nélkül. Az április utolsó hétvégéjén megrendezett magyarországi WTCR-forduló után május első hétvégéjén a második számú túraautó-sorozatban, a TCR Európa-kupában is megkezdődtek a küzdelmek. Ráadásul rögtön három magyar versenyzővel, akik közül Nagy Dániel dupla dobogóval mutatkozott be a szériában.

Egy héttel az után, hogy szabadkártyásként második lett a túraautó-világkupa vasárnapi, magyarországi nyitó futamán, a TCR Európa-kupában is fantasztikusan kezdett Nagy Dániel. A részben Michelisz Norbert tulajdonában álló M1RA versenyzője a sorozat franciaországi szezonnyitó hétvégéjén az első versenyen második, a második futamon pedig a harmadik helyet szerezte meg.

Már az időmérőn kiderült, hogy a Paul Ricardon is remek a M1RA-s Hyundai i30 N TCR-ét vezető fiatal pilóta tempója: a kvalifikáción a harmadik helyet szerezte meg, ami a fordított rajtrácsos második futamon nyolcadik rajtkockát jelentett.

A szombati futamon a rajt után nem sokkal meg is előzte az előle induló cuprás spanyol Azconát, majd be is hozta a második helyen a magyar csapat versenyautóját. A M1RA másik versenyzője, a portugál Francisco Mora egy ütközés miatt a boxban fejezte be a versenyt.

A vasárnapi futamon folytatódott Nagy jó szériája, még az sem zavarta meg, hogy öt perccel csúsztatták a rajtot az eső miatt, majd egy nagyobb baleset miatt piros zászlóval meg is szakították a futamot. A nyolcadik helyről indulva folyamatosan jött fel, a biztonsági autó mögött újraindított versenyen végül harmadikként intette le a kockás zászló. Csapattársa negyedik lett.

A mezőny másik magyarja, Tassi Attila influenzásan, lázasan kezdte a hétvégét: szombaton a 17. helyről rajtolva a tizedikig ért fel, amikor egy ütközés után defektet kapott és kiállt. A vasárnapi versenyen szintén a 17. helyről indult, és hatodikként zárt.

A TCR Európa-kupában induló harmadik magyar, Jedlóczky Márk szombaton 15. lett, vasárnap pedig éppen csak lemaradt a pontszerzésről a tizenegyedik hellyel. Csapata megóvta a végeredményt, mert úgy látták, hogy Comini dupla sárga zászló alatt előzte meg a magyart.

Az első forduló után összetettben Nagy Dániel a második helyen áll 36 ponttal, a csapatbajnokságban a M1RA szintén második 48 ponttal. Folytatás két hét múlva Zandvoortban, ahol a TCR Európa-kupát a WTCR betétfutamaként rendezik meg.