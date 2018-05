Fekete szörnyeteggel támad az újabb Európa-bajnoki címért Kiss Norbi

Harmadik Európa-bajnoki címéért küzd idén a kamion Eb-n Kiss Norbi. A szombathelyi versenyző és idei új csapattársa, Steffen Faas impozáns környezetben, a Mercedes németországi kamiongyárában, Wörth am Rheinben leplezte le a Tankpool24 2018-as versenykamionját.

Az új monstrum idén javarészt feketében pompázik, a kis német privát csapat számára pedig igazi megtiszteltetés, hogy a Mercedes konferenciatermében mutathatta be a sajtónak és a meghívott vendégeknek a versenygépet.

Az eddiginél agresszívebb, feltűnőbb festés továbbfejlesztett technikát is takar, jobb lett a versenykamion vezethetősége, új hátsó hidat kapott, és a nagyon vágyott motorfejlesztés is beindult. Markus Bauer csapatvezető emiatt nagy reményekkel indul neki a szezonnak május 26-27-én Misanóban. Steffen Faastól a Promoters Cup elhódítását, Kiss Norbitól pedig az Európa-bajnoki cím megszerzését várja. Az átszínezés továbbá egyértelmű jelzés a Mercedes felől, hogy idén még közelebbről figyelik a csapat tevékenységét, és a RoadStars kamionos közösséget építő almárkájukon keresztül már kifejezetten előtérbe helyezik Norbiék csapatát.

Kiss Norbi kifejezetten örül az új fejlesztéseknek, és annak is, hogy eddigi munkájuk olyan mérföldkőhöz ért, amit a német cég is komoly gesztussal értékelt, és a központban tartotta meg a kamion leleplezését.

„Komoly eredmény az, hogy itt lehetünk Wörthben, a Mercedes teherautógyárában, és itt mutathattuk be a megújult kamionomat. Az együttműködésnek köszönhetően beindulhattak olyan fejlesztések is, amiket eddig - privát csapatként - nehezebben tudtunk megoldani. Idén a korábbiaknál is jobban figyelnek ránk, mondhatom testközelből. Hiszen a RoadStars program a Mercedes kamionosainak legnagyobb közösségi platformja, támogatásuk által a zászlóshajójuk lettünk. Ez nyilvánvalóan nagy előrelépés nekem, és a csapatnak is, és végre folyamatosan fejleszthetjük a motorunkat is, amivel eddig elmaradtunk a többiektől."

A két versenyző a RedBull Ringen titkos körülmények között már tesztelhette a kamiont, és egybehangzó elmondásuk szerint előrelépés történt, bár Steffen Faas még ismerkedik az új technikával az IVECO után.

A szezonnyitó a hónap végén lesz Olaszországban Misanoban. A nyolc versenyhétvégét felölelő 2018-as versenynaptár második állomása június 16-17-én lesz a Hungaroringen.

Kiss Norbi a versenyekről, a felkészülésről az Origo Sporton vezetett blogjában számol majd be.