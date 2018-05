Így lett Michelisz esőgumijából telefontartó a Nürburgringen

A Nürburgringi 24 órás verseny betétfutamaként, rendhagyó menetrend alapján már csütörtökön megkezdődött a túraautó-világkupa németországi fordulójának programja a legendás Nürburgring Nordschleifén. Michelisz Norbert pedig immáron kétgyermekes apukaként ült autóba.

Május második hétvégéjén lehetetlen szabad szállást, de még szinte parkolóhelyet is találni a Nürburgring környékén, az év egyik legjelentősebb német motorsport eseménye, a Nürburgring 24 órás miatt. A főszereplők ilyenkor a hosszú távú futam résztvevői, övék a paddock, róluk szól minden, a túraautó-világkupa mezőnye betétfutamként szerepel a programban. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a WTCR mezőnyének a legkülönfélébb megoldásokra van szüksége, hogy nyomon tudja követni a pálya eseményeit - például az esőgumikra rögzített telefonon keresztül, hiszen a boxokat ilyenkor a 24 órás résztvevői foglalják el.

A mostoha időjárás - 10 fok, szúrós eső és metsző szél - ellenére is tele vannak a kempingek a pálya mentén, a lelátókon is szépen gyűlnek a nézők, pedig még csak csütörtök van, a 24 órás verseny szombat délutáni rajtjáig bőven van még idő. A WTCR mezőnye is folyamatosan duzzadó tömeg előtt kezdte meg a programját az első és a második szabadedzéssel. Michelisz Norbert immáron kétgyermek édesapaként vezette a BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR-ét: második kislánya, Emma május másodikán jött világra. A büszke és boldog édesapa a helyszínen az Origónak elmondta, nem sikerült túl sokat pihennie az elmúlt napokban, de elmúlt éjszaka már kiadósat tudott aludni.

A büntetősúlyok rendszerének életbe lépése alaposan megkavarhatja az erősorrendet a túraautó-világkupa mezőnyében. A kompenzációs súlyok eddig is érvényben voltak, a harmadik fordulótól érvényes büntetősúlyrendszer célja pedig, hogy még kiegyenlítettebb legyen a mezőny, és még közelebb legyenek egymáshoz az autók. Összességében a Hyundaiok ebben a fordulóban 60 kilós plusszal, a Volkswagenek és a Hondák büntetősúlyok nélkül mennek, az Audi plusz tíz, a Cuprák mínusz tíz, az Alfák és a Peugeot-ok mínusz húsz kilóval indulnak ezen a hétvégén.

Az esős első szabadedzést - mindenféle meglepetés nélkül - a DTM tavalyi bajnoka, a WTCR egyik német szabadkártyás versenyzője, Rene Rast nyerte az Audival, Michelisz mindössze a 15. időt autózta a nedves aszfalton. A második szabadedzésen folyamatosan gyorsult a mezőny a száradó pályán, Michelisz legjobb ideje, 10:23.379 az ötödik helyre lett elég, de így is a második leggyorsabb hyundaios lett a világ legnehezebb, majdnem 25 kilométeres pályáján.

Folytatás 15.30-kor az első időmérővel, majd a 19.45-kor kezdődő első futammal.