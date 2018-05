Michelisz harmadik helyről indul a nürburgringi esti futamon

Habár a Cuprák és az Audik előnyét várta a Nürburgring-Nordschleifén Michelisz Norbert, mégis a Hyundaiok domináltak a túraautó-világkupa németországi fordulójának első időmérőjén. Úgy, hogy a büntetősúly rendszer életbe lépésével plusz hatvan kilót cipelnek a koreai gyártó autói.

A harmadik legjobb időt autózta Michelisz Norbert a BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR-ével a világ egyik legnehezebb pályáján. Az Yvan Muller Racing versenyzője, Thed Björk volt a leggyorsabb, mögötte csapattársa, egyben a csapat tulajdonosa, Yvan Muller végzett a második helyen. Ez azt jelenti, hogy az első három rajtkockából Hyundaiok indulnak az esti első futamon.

A majdnem 26 kilométeres pályán nincs túl sok lehetőség nagyot villantani, a negyven perces kvalifikáció alatt maximum négy gyors körre futja, de az is nagyon csücskösen. A délelőtti hűvös és nyálkás szabadedzések után délutánra kicsit melegedett a levegő és teljesen felszáradt az aszfalt, nem volt már szükség az esőgumikra. Az időmérő első részében folyamatosan a Hyundaiok voltak a leggyorsabbak: Michelisznek, Björknek és Mullernek is sikerült megjavítania a nürburgringi 24 órás kvalifikációján futott TCR-es körrekordot, sőt, az időmérő végére mindannyian bementek kilenc perc alá.

Igaz, Michelisz előtte rontott egyet, a második kör második szektorában, de még a boxkiállással együtt is időben neki tudott veselkedni egy újabb gyorsnak, ekkor sikerült neki is kilenc percnél gyorsabban, 8:59.065 alatt teljesíteni a végtelen hosszúnak tűnő pályát. A magyarnak le kell rajtolnia márkatársait, ha győzelemre hajt, ez nem lesz könnyű, tekintve, hogy saját bevallása szerint már a Hungaroringen is pont a rajtokkal volt gondja.

Az első öt sorrendje: Bjork (Hyundai - Yvan Muller Racing), Muller (Hyundai - Yvan MUller Racing), Michelisz (Hyundai - BRC Racing), Guerrieri (Honda - Münnich Motorsport), Rob Huff (Volkswagen - Sébastian Loeb Racing).

A mezőny másik két magyarja, a Zengő Motorsportos Nagy Norbert a 25., Szabó Zsolt Dávid a 27. lett.

A WTCR első nürburgringi futama este 19.45-kor rajtol, az Origón percről percre közvetítjük.