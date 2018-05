Hatvan kiló plusszal negyedik Michelisz a Nürburgringen

Harmadik helyről indult, de végül csak negyedik lett Michelisz Norbert a túraautó-világkupa németországi első futamán.

A WTCR első nürburgringi versenyén a harmadik helyről indulhatott a Hyundai i30 N TCR-rel a BRC Racing Team magyar versenyzője, a rajt után tudta is tartani a pozícióját, de a 60 kilóval könnyebb Volkswagen Golffal támadó Rob Huff megelőzte. Yvan Muller nyerte a futamot saját csapata Hyundai i30 N TCR-ével, mögötte csapattársa, Thed Björk végzett.

Michelisz csapattársa, Gabriele Tarquini egy balos kanyarban elfékezte magát, lecsúszott a fűről és megpördült, a szalagkorlátban ért véget a versenye.

Michelisz a nehezebb autóval is folyamatosan tudta fogni Huff szélárnyékát, többször is előzési távolságba került a Sébastian Loeb Racing világbajnoka mögött, de nem sikerült megelőznie, pedig még az utolsó kanyarokban is próbálkozott.

