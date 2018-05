Michelisz brutális időmérőt futott, megint harmadik helyről indulhat

A csütörtöki első verseny után a szombati főfutamon is a harmadik helyről indulhat Michelisz Norbert. A magyar versenyző a túraautó-világkupa németországi fordulójának második időmérőjén a harmadik legjobb idút autózta, ami a fordított rajtrácsos vasárnap délelőtti versenyen a hetedik, az utána következő főfutamon pedig harmadik rajtkockát ér a Nürburging-Nordschleifén.

8:56.967-es idejével sokáig vezette a kvalifikációt a Hyundai i30 N TCR-rel a világ egyik legnehezebb pályáján úgy, hogy a maximális, 60 kilós pluszsúllyal volt megpakolva az autója. A BRC Racing Team magyar versenyzőjét azonban ketten is megelőzték az utolsó gyors körön, de még ő is tudott javítani, 8:56.534 lett a legjobb körideje.

Az Yvan Muller Racing Hyundai i30 N TCR-ével Thed Björk indulhat az élről, a második helyet Frederich Vervisch szerezte meg a Comtoyous Audival.

A pénteki időmérő után is tartja a magyar versenyző, hogy lehet dobogó a szombati futamokon. "Sok mindent elárul az idei WTCR-ről, hogy egy ilyen hosszú pályán tizedekért öldöklő harc megy. A versenyen szerintem tüzijáték lesz, sok előzést láthatnak majd a nézők, mert nagyon közel vannak egymáshoz az autók. Sok pontot szeretnék gyűjteni. A szezonnak ebben a szakaszában ez a fő cél, hogy ne legyen hülyeségek miatt dobott futam, ezt próbálom majd tartani. Úgy érzem, az autó megvan ahhoz, hogy a főfutamon meglegyen a harmadik hely" - foglalta össze szombati céljait.

A pénteki időmérőről azt mondta, az utolsó gyors körön próbált szélárnyékot fogni Mehdi Bennani Volkswagen Golfja mögött, de nem jöttek be a számításai a Hyundainál 60 kilóval könnyebb autóval kapcsolatban. "Minél többet megyünk, annál koszosabb a pálya, főleg a második szektorban. Le is csúsztam egyszer az ívről, ott vesztettem néhány tizedet. A végén rosszul jött ki a szélárnyékozás Bennanival, az egyenes elején még azt hittem, hogy meg tudom előzni, de borzasztóan gyors volt. Főleg, amikor kisoroltam a szélárnyékból, hogy lendületből elmenjek mellette, abban a pillanatban látszott, hogy visszajött mellém. A pályának azon az ívén ekkora sebességgel nem tudtam ott maradni, nem akartam totálkárt. Tökéletes szélárnyékkal se lett volna meg az első hely. Nem tudom, az autóinkkal van-e valami, a csapattársam, Tarquini csak 14. lett. Most keressük a különbséget a mi autóink és az Yvan Muller Racing autói között. A taktika mindig az, hogy lerajtoljam az előttem lévőket, de nem tuodm, az első körben célszerű-e elől lenni, hiszen a szélárnyék sokat számít. Főleg, hogy most egy Audi ott van köztem és Björk között, az mindkettőnknek kihívás lesz, mert a könnyebb autó az egyenesekben 13-15 km/h-val gyorsabb a Hyundaioknál."

Michelisz a csütörtöki első futamon a negyedik helyen végzett, de az Origónak a helyszínen azt mondta, egyáltalán nem csalódott, sőt, érzi magában az erőt. "Amikor ennyire szoros a mezőny, ennyire centiken és századokon múlik a jó eredmény, akkor nehéz mindig a többiek előtt menni akár egy körön, akár versenyben. Vannak hétvégék, amikor gyorsabbnak érzi magát az ember, de mégsem adja ki. Közepes nap volt a csütörtöki verseny napja, de úgy érzem, szombaton akár dobogó is lehet" - mesélte őszintén.

A szombati nyitó verseny 11-kor, a főfutam 12.20-kor kezdődik, az Origón mindkettőről percről percre beszámolunk.