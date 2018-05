Mesteri szélárnyékozással szerzett fontos pontokat Michelisz

A fordított rajtrácsos nyolcadik helyről indulva, okos versenyzéssel ötödik lett Michelisz Norbert a túraautó-világkupa németországi fordulójának szombati nyitó futamán. A Zengő Motorsportos Nagy Norbert is nagyot autózott a Nürburgring-Nordschleifén.

Folyamatosan tudta tartani a tempót az előtte lévőkkel a BRC Racing Team magyar versenyzője, a rajt után hamar a hatodik helyre ért a Hyundai i30 N TCR-rel, majd az utolsó métereken kihasználta az előtte haladó Münnich Motorsportos Yann Ehrlacher Hondájának szélárnyékát, és hibátlan manőverrel megelőzte, ezzel az ötödik helyen zárt.

A futamot a Münnich Motorsport Hondájával Esteban Guerrieri nyerte, az élről induló Pepe Oriola lett a második a Cuprával, és a szintén nagyot versenyző Fréderic Vervisch a harmadik az Audi RS3 LMS-sel.

Michelisz ezzel az ötödik hellyel tíz pontot szerzett, összetettben 102 ponttal továbbra is a harmadik, de mindössze tizenhat pont a lemaradása az első helyen álló csapattársához, Gabriele Tarquinihez képest. A BRC Racing olasz versenyzőjének nem alakul jól ez a hétvége, a csütörtöki hibája után most is kicsúszott, nem tudta befejezni a versenyt.

A Zengő Motorsport versenyzője, Nagy Norbert viszont annak ellenére jót ment, hogy a Cuprák lengéscsillapítójával szenvedtek: a 25. helyről indulva a 18. helyen hozta be a neonzöld-fekete autót.

Itt a fordított rajtrácsos szombati futam végeredménye.

12.20-kor kezdődik a percről percre közvetítés a főfutamról, amin Michelisz a harmadik helyről indul.