A magyar, akin nem fog ki a Zöld pokol

Több mint 25 kilométeres pálya, 170 kanyar és egy teljes napnyi versenyzés. Mindegy, hogy szakad az eső, jég hull az égből, vagy nem látni a ködtől: ha itt kigurult a pályára az ember, nincs mese, azt már végig kell csinálni. Nem véletlen, hogy a Nürburgring 24 óráson elindulni is nagy szó, pláne célba érni, és főleg kategóriát nyerni. A hosszú távú versenyzés magyar királyának, Walter Csabának idén sikerült ez, 2016 után másodszor is első lett csapatával az Eifel-hegységben.

A Nürburgring 24 órást csak Le Mans előzi meg a rangsorban, de az autósport bölcsőjében, a Nordschleifén végigcsinálni a legendás versenyt nagy valószínűséggel minden pilóta álma. Walter Csaba szerencsésnek mondhatja magát, ez ugyanis már a nyolcadik alkalom volt, hogy rajthoz állt a világ egyik legkeményebb hosszú távú versenyén. 2016-ban meg is nyerte a rent2Drive Racing kupás Porsche GT3-as autójával az SP6-os géposztályt, most ezt az eredményt is felülmúlta: a második legerősebb kategóriában, az SP8-ban lett bajnok, szintén Porschéval.

Még a szombati kvalifikáció előtt mutatta meg a zsúfolt garázst és a bitang erős versenyautót az Origónak. A boxban két csapat nyolc versenyautóját készítették elő a mérnökök és szerelők, a hatalmas nyüzsgésben nehéz volt négy talpalatnyi csöndes helyet találni, de az autó orránál végül sikerült pár percig beszélgetnünk. Először természetesen a legfontosabb szereplőről, az autóról. "Ez egy Porsche 911 GT3 Cup MR, és minden egyes rövidítésnek van jelentősége. A 911 a típus, azon belül is az aktuális verzió, aminek az alapja a GT3 Cup márkakupás versenyautó. Az MR pedig a Porsche gyári csapatát, a Manthey Racinget jelöli, ami külön csomagot készített ehhez az autóhoz, nagyjából százezer euró értékben. Aero, futómű és minden egyéb tekintetben továbbfejlesztették a kupás autót. A teljesítménye minden szempontból a gyári GT3 homológ autó és a kupás versenyautó között van, ötszáz lóerős körülbelül, nagyon kellemes vezetni. Mindössze 1300 kg, az átlagsebességünk ezen a pályán 170-175 km/h között van" - Walter Csaba olyan büszkeséggel mutatja be a gépet, mintha csak a saját gyermekéről beszélne.

Megteszi azt is, ugyanis két és fél hónapja boldog apuka, kislánya február végén született meg. Családi állapotának változása azonban - reményei szerint - nem lesz hatással teljesítményére. Azt mondják ugyanis az autósportban, hogy minden egyes megszületett gyerek egy-két tizeddel rosszabb időt jelent, annyival óvatosabban vezetnek a versenyzők, amint apává válnak. "Remélem, nem vezetek majd máshogy apukaként. Amióta megszületett a kislányom, azóta megcsináltam már három hosszú távú versenyt, egyelőre nem tűnt fel, hogy lassulnék, jó lenne, ha ez nem is változna" - ezt még a 24 órás rajtja előtt mondta, majd egy nappal később kategóriagyőzelemmel bizonyította, hogy eszébe sem jut lassúnak lenni.

Az Eifel-hegység közepén elterülő, 25 kilométeres, 170 kanyarból álló pályán nincs bukótér, csak kétméteres fűsáv, és már jön is a szalagkorlát. A lehetőség a korrigálásra gyakorlatilag nulla: aki itt hibázik, az ki is esik. Walter Csabától megtudtuk azt is, hogy minden egyes körben nagyjából húszféle versenyhelyzettel kell megküzdeniük a pilótáknak, emiatt semmihez sem fogható koncentrációt igényel itt teljesíteni. "Nagyon szeretem ezt a műfajt, mert igazán komplex kihívás. Persze a sprint is izgalmas, intenzív akciókkal, az endurance versenyeken ugyanez van meg, csak 24 órán keresztül. A szervezet életben tartása a legnehezebb, mert minél gyorsabb autóval megyünk, annál nagyobb a fizikai igénybevétel. Dietetikus segít abban, hogy mit és mikor együnk, mikor és hogyan pihenjünk. Ezek a teljesítmény szintű autók megkövetelik, hogy a fizikai edzettsége is meglegyen az embernek, amit nem lehet egy hétvégén elérni. Crossfittel, futással, úszással, leginkább tartós terhelést szimuláló edzésformákkal tartom magam formában."

A magyar versenyző három csapattársával, David Ackermann-nal, Dimitrij Lukovnyikovval és Jörg Wiskirchennel felváltva vezette az autót. Általában addig tart egy pilóta etapja, amíg a 110 literes tank kiürül, ez nagyjából másfél óra. Extrém körülmények között azonban eltérnek ettől, ahogy történt ez a mostani 24 órás alatt is. Éjszaka ugyanis akkora eső zúdult alá, hogy a csapat kihívta a boxba az éppen a pályán lévő David Ackermannt, és Waltert ültette az autóba.

"Stratégiai szempontból az a legideálisabb, ha egy versenyző csinálja végig a teljes esős szakaszt, mert így lehet legjobban követni a pálya állapotának változását. Két óra tíz percet vezettem egy huzamban, éjszaka, zuhogó esőben." De nem ez volt az első alkalom, hogy a Nordschleife megmutatta pokoli arcát Walter Csabának, két éve szintén szembesült a mostoha időjárással. "2016-ban, nem sokkal a rajt után soha nem látott jégvihar kapta el a pálya egyik részét. Több autó egyszerűen megállt a pálya közepén, mert nem tudtak továbbmenni. Szerencsém volt, mert nem sokkal korábban haladtam át a célvonalon, nem voltam távol a boxtól, a feleségem szólt be rádión, hogy jöjjek ki esőgumiért. Már a boxban álltam, mikor megszakították a versenyt, de a mezőny nagyjából fele a pályán rekedt. Ez is mutatja, hogy szerencse is kell ehhez a műfajhoz."

