Alaposan zavarba hozta egy ló a magyar Európa-bajnok kamionost

Habár a versenyeken több száz lóerős kamion dübörög alatta, a pályán kívül szenvedélyesen rajongja a természetet Kiss Norbert. A kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző jövő hétvégén startoló szezonjában harmadik Eb-címéért küzd, a felkészülésnek sajátos módját választotta.

Előbb a XI. Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen vett részt vendégként Egerben, ahol kipróbálta a Budapesti Műszaki Egyetem senior csapatának sűrített levegővel hajtott korábbi modelljét. "A kamion után kicsit szokatlan volt, alig láttam az utat magam előtt, egyszerűen szokatlan volt nekem, hogy ilyen alacsony szögben látom a pályát. Ugyanakkor az is meglepett, hogy ezek a speciális autók akár ötvennel is tudnak menni. Örülök, hogy az egyetemisták ilyen lehetőséget kapnak, amilyen ez a rendezvény is. Tapasztalatszerzéshez tökéletes, hogy ilyen technikával dolgozhatnak, fejlődhetnek, kompetitiv környezetbe helyezik őket" - mondta az Origónak a versenyző.

Azt is elárulta, hogy egy másik környezetbarát módszert is beépített a felkészülésébe a szezonkezdet előtt. "Nagyon szeretem az állatokat, a Macskaárvaház kuratóriumi tagja is vagyok, ezért nagyon örültem, hogy kipróbálhattam a lóval asszisztált tréninget az AHA Teamnél. Hogy a lovat vagy a kamiont nehezebb-e irányítani: egyértelmű, hogy a lovat. Igaz, hogy versenykamionnal évek óta foglalkozom, de talán ha nulláról kezdi az ember mindkét aktivitást, akkor nagyjából egyforma bonyolultságúak. De lóval és technikával barátkozni nem ugyanaz, másfajta hozzáállást igényel mindkettő." Kiss az Origónak azt is bevallotta, hogy nem volt azonnal bizalma az állathoz.

"Amikor megláttam a több száz kilós lovakat, az elsőre azért kicsit ijesztő volt. Azon gondolkodtam, vajon pofán rúg-e vagy sem, de végül nem volt semmi gond. Megkaptuk a biztonsági instrukciókat, és kezdhettük a feladatokat. Nehéz volt eleinte megtalálni az összhangot, de voltak feladatok, amik jól mentek, például a száron vezetés hátulról. Sok mindenben kaptam megerősítést magamról, például azt, hogy sajnos elég kényelmes vagyok. De megtudtam azt is, hogy a trénereim erőszakmentes lókiképzéssel is foglalkoznak, aminek nagyon örülök, mert szenvedélyesen védem az állatok jogait."

A kamion Európa-bajnokság idénye május 26-27-én kezdődik Misanóban, Magyarországra pedig június 16-17-én látogat a mezőny. Kiss Norbert a felkészülésről és a versenyekről az Origón vezetett blogjában számol majd be.