200 ezer ember előtt bizonyíthat a fiatal magyar autóversenyző

Az Északi-tenger partján álló foodtrackek, a metsző szélben lobogó Max Verstappen zászlók, a paddockban zümmögő túraautók jelzik, hogy hétvégén óriási buli lesz a legendás Circuit Park Zandvoorton.

A hétvége legérdekesebb attrakciója a Forma-1-es Red Bull Racing bemutatója lesz az évtizedeken át a Forma-1-es naptárban is szereplő pályán. Nemcsak formulaautójával parádézik majd Max Verstappen és Daniel Ricciardo, de lakókocsis járművel is szórakoztatják a közönséget - mind a kétszázezer embert, akit a helyszínre várnak a szervezők.

A nagy durranás mellett azonban bőven lesz magyar érdekeltségű esemény is a pályán: a túraautó-világkupa negyedik fordulóját is itt tartják meg, ahogy a TCR Európa-kupa második állomása is Zandvoort.

A WTCR-ben a BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR-ével versenyző Michelisz Norbertnek, valamint a Zengő Motorsport pilótáinak, Nagy Norbertnek és Szabó Zsoltnak szurkolhatunk. Az Európa-kupában is van magyar zászlós autó bőven: Michelisz csapata, a M1RA versenyzőjeként indul Nagy Dániel - szintén Hyundai i30 N TCR-rel -, de Tassi Attila és Jedlóczky Márk is ott lesz a mezőnyben - előbbi egy Honda Civic Typ R FK7 TC-rel, utóbbi egy Cupra TCR-rel.

A M1RA versenyzője, a mindössze húsz éves Nagy Dániel komoly lendülettel kezdte meg a szezont: a WTCR magyarországi fordulóján szabadkártyásként második lett, majd saját sorozatában a franciaországi szezonnyitó hétvégén egy második és egy harmadik helyet is szerzett. Hollandiában azonban már nehezebb dolga lesz az ifjú magyar titánnak, mivel a TCR kategóriában érvényes BoP (Balance of Performance) alapján a Hyundaiok lesznek a legnehezebbek a mezőnyben (1325 kg), a motorteljesítményt 97,5 százalékra kell visszavenniük, az autó hasmagassága pedig 100 mm kell, hogy legyen. Ennek ellenére Nagy Dániel bizakodó, a helyszínen az Origónak azt mondta, a ködös, szitáló időben bármi megtörténhet a pályán. Ezzel együtt természetesen semmit nem bíz a véletlenre, a szombati két szabadedzésen keresik majd az ideális beállítást.

A TCR Európa-kupa két szombati szabadedzése után 15.45-kor kezdődik az időmérő. A WTCR mezőnye szombaton két szabadedzést, vasárnap reggel időmérőt fut. A vasárnapi és hétfői futamokról az Origón élőben beszámolunk.