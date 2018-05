Michelisz: Maradjon a mi titkunk, hogy mit beszéltünk Mullerrel!

A nulla pontos futam, és az elképesztően látványos baleset ellenére továbbra is bizakodó Michelisz Norbert. A túraautó-világkupában versenyző magyar azután nyilatkozott az Origónak Zandvoortban, hogy a WTCR hollandiai hétvégéjének első futamán feltolta a szalagkorlátra Yvan Muller autóját.

Kívülről úgy tűnt, hogy a már sokszor emlegetett BoP miatt meglehetősen feszült a hangulat a BRC Racing boxa környékén, de az olasz csapat magyar versenyzője szerint belülről nem így volt.

"Nem voltam feszültebb, mint máskor. Számítottunk rá, hogy előbb-utóbb elérkezik a pillanat, amikor szenvedni fogunk, de nem drámai a helyzet" - árulta el a Hyundai i30 N TCR-rel versenyző pilóta. A különös helyzettel végződő balesetet tárgyilagosan elemezte a futam leintése után.

"Ketten mentünk egymás mellett a kanyarban, enyém volt a belső ív. Próbáltam gyorsítani, összeértünk, és abban a pillanatban eltörött a jobb első felfüggesztésem, nem igazán tudtam már irányt változtatni, nem tudtam elkerülni, hogy mindketten eltaláljuk a falat" - így került a szalagkorlátra Yvan Muller és a Hyundai.

A mentés alatt látható volt, hogy a francia meglehetősen dühösen hagyta el az autót, és nem a leghiggadtabb állapotban sétált vissza a boxához. Találkoztak és meg is beszélték a történteket, de hogy mi hangzott el, azt talán sosem tudjuk meg. Beszélgettünk egy kicsit, de hogy milyen hangulatban, az maradjon a mi titkunk. Néha vannak olyan beszélgetések is, amik nem tartoznak másra, csak az érintettekre. Beszéltünk már régebben is, biztos vagyok benne, hogy fogunk a jövőben is." Michelisz szerint ez most egy olyan szituáció volt, ami szerencsétlenül alakult.

Az összetettben negyedik helyen álló versenyző a történtek ellenére bizakodó, úgy látja, még mindig sok van hátra a szezonból, és sok mindenen is van túl a csapattal. "Sajnálom a balesetet, meg azt, hogy a srácoknak most pluszban kell dolgozniuk. De ha csak az ütközést nézem, akkor most nem egy első vagy második hely ment a kukába, pontok szempontjából nem veszítettünk semmit. Annyi minden történhet még, az autó az esetek többségében jól működik, az időmérőn én voltam a leggyorsabb hyundaios, ez mindenképp pozitívum a hétvégében."

Michelisz Norbert az ütközés miatt tíz rajthelyes büntetést kapott a második futamra.