A lehetetlent is megpróbálná a dobogóért a magyar pilóta

A zandvoorti első versenyen okos védekezéssel hetedik helyet szerzett a M1RA versenyzője. Nagy Dániel a hétfő délutáni futamon a harmadik helyről indul, azt ígérte, hogy a dobogóért fog küzdeni. A jó helyezésért simán belemenne olyan előzésbe, amilyet Gilles Villeneuve hajtott végre a Forma-1-ben ugyanitt, 1979-ben.

A legendás hollandiai pályán, a sokáig a Forma-1-es versenynaptárban is stabilnak számító Zandvoortban most hétvégén másodszor is rajthoz áll a TCR Európa-kupa mezőnye. Az első futamon Tassi Attila a harmadik helyről indulva második lett, most Nagy Dániel startol a harmadik rajtkockából a fordított rajtrácsos versenyen.

A M1RA versenyzője az Origónak a helyszínen azt mondta, a leintés utáni pillanatokban kifejezetten feszült volt a hetedik helyezése miatt. "Amikor kiszálltam az autóból, hiányérzetem volt a versennyel kapcsolatban, mert nem tudtam pontosan, hogy mi történt. Úgy éreztem, hogy mindent megtettem, jól sikerült a rajtom, és pont emiatt lett megpecsételve a sorsom. A jó rajtnak köszönhetően ugyanis olyan helyre keveredtem, ahol kaptam egy ütést Reece Barr Hyundaiától. Ettől az én i30-asom egyensúlya megváltozott, és a nyers tempóm nem volt elég ahhoz, hogy tartani tudjam a tempót az élmenőkkel, vagy ha sikerült is, csak szenvedősen. Később kiderült, hogy a bal hátsó kereket ért ütés miatt minden kanyarbejáraton iszonyatos túlkormányzottsággal kellett küzdenem, azt a hetedik helyet is nehéz volt megtartani."

Nagy Dániel úgy érzi, az autó sérüléséhez mérten kihozta a maximumot a helyzetből, ami szerinte a hétfői versenyre biztató lehet. "A leggyorsabb köröm azonos volt a legjobb hyundaios Borkovic idejével. Ha ugyanígy tudok rajtolni, és picit szerencsésebben jövök ki a rajt utáni keveredésből, akkor erős pódiumos helyezésre is hajthatok majd."

A WTCR-ből ismert teljesítmény-kiegyenlítő rendszer (BoP) a TCR Európa-kupában is érvényes, Nagy Dániel jól tudja Nagy Dániel is, hogy emiatt erősen korlátozottak a lehetőségei. Így az autót is úgy állítják be, hogy védekeznie kell majd. Hiszen minden autó - ami nem Hyundai - gyorsabb az egyenesben, a kanyarban, és végülis a féktávon is, mert most nekünk nem annyira szerencsés a BoP" - állapítja meg félig mosolyogva.

A kérdésre, hogy belemenne-e olyan szituációba, amilyenbe 1979-ben ezen a páyán Gilles Villeneuve - amikor a Tarzanban a lehetetlennek tűnő külső ívről autózta körbe Alan Jonest - a fiatal magyar versenyző határozottan válaszolt. "Sprintversenyről van szó, amiben egy lehetetlennek tűnő helyzetet is ki kell használni, mert ha nem, a következő körben könnyen én lehetek az, akit körbeautóznak."

Gilles Villeneuve így csinálta a zandvoorti Tarzanban 1979-ben:

A TCR Európa-kupa második zandvoorti versenye 14.55-kor kezdődik, az Origón percről percre közvetítjük az eseményeket a helyszínről.