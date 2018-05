Nagy Dániel is megtalálta a maga Mullerét

Akik figyelik az idén túraautó-világkupává változtatott túraautó-világbajnokság eseményeit, azok jól tudják, hogy Michelisz Norbertnek van egy igazi mumusa a mezőnyben. A magyar versenyző többször is úgy akadt össze az elmúlt években Yvan Mullerrel, hogy abból többnyire ő jött ki rosszul, és nem a francia. A WTCR kistestvérének számító TCR Európa-kupában hasonlóan emberére akadt Nagy Dániel is, a norvég Stian Paulsen személyében.

A TCR Európa-kupa hollandiai hétvégéjén már az első futamon megtalálta egymást a két versenyző. A családi csapat, a Stian Paulsen Racing versenyzője a vasárnapi versenyen érkezett meg Cuprájával meglehetősen dinamikusan a M1RA magyarja mögé. Nagy Dániel így látta a történteket: "A hetes kanyarban bevetődött mellém a füvön, és úgy előzött meg, hogy arrébb lökött. Azt akkor megbeszéltük, egyetértett, hogy veszélyes manőver volt, tovább is léptünk" - mondta az Origónak a helyszínen.

Kettejük szappanoperája hétfőn tovább folytatódott, a második versenyen történtek miatt azonban egyértelműen Nagy húzta a rövidebbet, hiszen dupla büntetést kapott. "A rajtom a telemetria alapján pont olyan jól sikerült, mint az első versenyen, de a körülöttem lévők tempója sokat változott, ráadásul a külső ívet kellett választanom, ahol viszont jobbról is, balról is kaptam ütést, meg is sérült az autóm. Körökön keresztül sikerült tartanom a helyemet, de a sérült, és a BoP miatt a többiekénél jelentősen lassabb autóval egy idő után pozíciókat vesztettem, majd megérkezett mögém Paulsen. Ugyanott, ahol az első versenyen, a hetes kanyarban 160-as tempónál bevetődött mellém úgy, hogy nem volt helye, de csinált magának. Finoman arrébb lökdösött, valahogy össze tudtam szedni az autót, nem sodródtam le, de megint összeértünk, próbált leterelni a pályáról. A Hyundai ettől instabillá vált, és fordult úgy jó 25 fokot Paulsen Cuprajának irányában. A következő öt tized másodpercben olyan szerencsétlenül értünk össze, hogy elvesztette az autót, kisodródott a kavicságyba."

A versenyfelügyelők azonnal vizsgálni kezdték az esetet, a leintés után az érintetteket is bevonták az elemzésbe. "Paulsen szándékosnak érezte a manőveremet és engem okolt a balesetért. Kívülről valóban úgy tűnt, mintha én húztam volna rá a kormányt, de a belső kamerás felvétel megmutatta, hogy nem ez történt, sőt, inkább az ellenkező irányba igyekeztem. Könnyen a falban végezhettem volna én is. Végül a felügyelők az ő manőverét szabályosnak, de agresszívnek minősítették, engem pedig 10 másodperces, és a spai első futamra érvényes három rajtrácsos büntetéssel sújtottak, mert bár szerintük sem voltam felelős a történtekért, de elkerülhettem volna, ha fékezek. Én viszont autóversenyző vagyok, nem fékezem. Ellentmondásosnak tartjuk a döntést, de elfogadjuk, és minden erőnkkel készülünk a következő hétvégére."

A büntetés miatt Nagy elvesztette a kilencedik helyét és az azzal járó két pontot. Összetettben 42 pontja van, így visszacsúszott az ötödik helyre, a 44 pontos Tassi Attila mögé.

A TCR Európa-kupa június 9-10-én Spaban folytatódik.