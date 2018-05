Visszavenné bajnoki címét a kamionos Kiss Norbert

Május utolsó hétvégéjén az olaszországi Misanóban elrajtol a 2018-as kamion Európa-bajnokság. A német Tankpool24 Racing csapat egyik Mercedes versenykamionját idén is a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert vezeti, aki nem titkolja, komoly céljai vannak. Egy hónap múlva pedig a Hungaroringre érkezik a mezőny.

Markus Bauer a Tankpool24 Racing csapatvezetője nagyon bízik abban, hogy a magyar pilótának sikerül megszereznie a bajnoki címet, csapattársától Steffen Faastól pedig a Promoters Cup elhódítását reméli.

A szombathelyi versenyző keményen meg is dolgozik azért, hogy ismét a dobogó legfelső fokán állhasson: 2016-ban, miután a Tankpool24-hez szerződött, a csapat sereghajtóból éllovassá vált, a következő szezont pedig már Európa-bajnoki harmadikként zárta Kiss Norbi úgy, hogy mindössze 66 pont volt a hátránya az összetettbeli győztes Adam Lacko mögött.

A kívül-belül megújult gép továbbfejlesztett technikának köszönhetően jobb lett a versenykamion vezethetősége, új hátsó hidat kapott és a motor fejlesztésében is történtek előrelépések. A versenyzők év elején egy titkos teszten már kipróbálhatták a kamiont a RedBull Ringen, és mindketten úgy látják, hogy jobb lett a 2018-as versenygép.

Nem véletlen tehát, hogy Kiss Norbert bizakodó az előtte álló nyolcfordulós idénnyel kapcsolatban. "Jó lesz, érzem. Elindult végre a motorfejlesztés, ez rengeteg pluszt jelenthet nekünk. A tesztek eredményével is elégedett vagyok, de igazán azt várom már, hogy beüljek és versenyezzünk. Megtisztelő, hogy a Mercedes kamionos közösséget építő almárkája, a RoadStars is támogatja a munkánkat, így idén egy igazán versenyképes csomagunk lesz. Remélem, hogy már a szezonnyitó is jól sikerül, de legjobban természetesen a hungaroringi fordulót várom, mindig különleges és elképesztő élmény hazai közönség előtt versenyezni."

Jó hír a magyar rajongóknak, hogy a szokásos augusztusi időpont helyett már rögtön a szezon elején, június 16-17-én a Hungaroringre érkezik az Eb-mezőny. Az idei az első év, amikor két magyar érdekeltség is lesz a sorozatban. Kiss Norbert mellett az OXXO Hungary Track Racing Team is képviselteti magát a brit Ryan Smith-szel a volán mögött.

A FIA kamion Európa-bajnokság idei versenynaptára:

május 26-27. Olaszország, Misano

június 16-17. Magyarország, Hungaroring

június 29.- július 1. Németország, Nürburgring

július 14-15. Szlovákia, Slovakiaring

szeptember 1-2. Csehország, Most

szeptember 15-16. Belgium, Zolder

szeptember 29-30. Franciaország, Le Mans

október 6-7. Spanyolország, Jarama