Alex Zanardi visszatér

A korábbi Forma-1-es versenyző, a súlyos balesete óta parasportolóként aktívkodó Alessandro Zanardi vendégversenyzőként áll rajthoz a DTM olaszországi fordulóján, Misanóban.

2001-ben szenvedett súlyos balesetet az amerikai Indy Car sorozatban, a Lausitzringen. Mindkét lábát amputálni kellett, protézist kapott, és amint lehetett, azonnal visszaült az autóba. A WTCC-ben is rajthoz állt, 2005 és 2009 között többször is futamot nyert a túraautó-világbajnokságon.

Máshol is bizonyított: kézzel hajtott kerékpárral elindult a londoni és a riói paralimpián is, összesen három bajnoki címet szerzett, most pedig a német túraautó-bajnokságban is elindul.

Nem ismeretlen számára a sorozat, 2012-ben már tesztelt egy BMW M3 DTM-et, 2015-ben pedig a BMW M4-es DTM Race Taxiját vezette. Idén augusztus 24-26-án a bajnokság két misanói versenyén vesz részt vendégpilótaként, természetesen BMW-vel.

Úgy érzem magam, mint egy gyerek az édességboltban, elmondhatatlanul várom, hogy a BMW M4 DTM-mel versenyezzek Misanóban. Egyébként is ott lettem volna, nekem hazai pálya az olaszországi, de így, hogy még versenyezhetek is, fantasztikusan érzem magam" - nyilatkozta az élő legenda.

A DTM mezőnye most hétvégén a Hungaroringen vendégeskedik.