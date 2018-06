Kiss Norbert 500 lóerős vadállatot tesztel a Hungaroringen

A kétszeres kamion Európa-bajnok Kiss Norbert 2016 után idén is tesztelheti a német túraautó-bajnokság egyik Mercedesét.

A magyar versenyző a Mercedes 2017-es DTM-es autóját, az AMG C63 DTM-et próbálhatja ki a sorozat magyarországi állomásán. Vasárnap délben, a német túraautó-bajnokság második versenye előtt hajtja meg a 4 literes, V8-as motorral felszerelt, 500 lóerős vadállatot a Hungaroringen.

A hivatalos tesztkörök előtt, szombaton délután tartották meg az üléspróbát a Mercedesnél. "A bent lévő ülés egy nálam sokkal kisebb termetű pilótára van szabva, rögtön kiderült, hogy szinte gyerek méret, ami nekem nem lesz jó, úgyhogy kicseréltük, kaptam egy megfelelőt. Pár betétet még beraktak a hátam mögé, így már tökéletes" - mondta a próba után Kiss Norbert, aki Mercedes AMG magyarországi nagykövete.

A hat sebességes, szekvenciális váltós autóhoz hasonlót már vezethetett a kétszeres Európa-bajnok versenyző, 2016-ban. Ő volt az első magyar pilóta, aki hivatalos DTM-eseményen ilyen autóba ülhetett. "Akkor is hatalmas élmény volt, biztos vagyok benne, hogy most is az lesz, izgatottan várom. Büszke vagyok rá, hogy AMG nagykövetként idén is én vezethetem a világ egyik legmenőbb túraautóját."