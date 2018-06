Budapesten ette élete legjobb steakjét a volt Forma-1-es pilóta

Szinte már hazajár Magyarországra Timo Glock, a BMW német túraautó-bajnokságban szereplő pilótája. A volt Forma-1-es versenyző felemás hétvégét zárt a DTM magyarországi állomásán: a szombati versenyen csak a tizennegyedik lett, vasárnap egy rendkívül izgalmas - és sajnos balesetekkel teli - futamon viszont a második helyen ért célba. A vasárnap reggeli kerekasztal-beszélgetésen az Origo kérdésére elárulta, mit szeret legjobban Budapestben.

A BMW-k meglepetésszerű rossz teljesítménye után hosszasan vizsgálták, mi lehetett az oka annak, hogy a szombati napon csak a mezőny hátsó felében végeztek az autók. Elég hosszú volt az éjszaka, éjjel fél tizenegyig itt voltunk, próbáltuk megérteni, mi történt, adatokat elemeztünk, de ma tiszta lappal kezdünk mindent, az időmérőt és a versenyt is, meglátjuk" - mondta bizakodva, ekkor még nem tudhatta, hogy az őrült vasárnapi futamot végül hármas BMW befutóval intik le.

Néhány hete, a május elsejei Nagy Futamon is járt Budapesten, a rendezvényen már szinte törzsszereplőnek számít, de nem is tagadja, hogy imádja a magyar fővárost. Az Origo kérdésére, hogy nem gondolkodott-e budapesti ingatlanvásárláson, nevetve válaszolt: Igen, mondtam is már, hogy kellene intéznem magamnak egy magyar útlevelet, olyan sokat vagyok itt. Gyakran jövök Budapestre, a Forma-1 miatt és a DTM-mel is, a Nagy Futamra is visszajárok, őszintén mondom, igazán élvezem, nagyon szeretek itt lenni.

Sajnos a várost nem ismerem még túl jól, versenyhétvégéken ugye nem sok idő van városnézésre. De amit láttam a belvárosból, az lenyűgözött, hangulatos helyeken, fantasztikus éttermekben jártam, és itt ettem életem eddigi legjobb steakjét. Imádom Budapestet!" - áradozott fővárosunkról a német versenyző, aki három forduló után vezeti a DTM összetett pontversenyét.

Timo Glock azt is elárulta, hogy nemcsak Budapestért, hanem a Hungaroringért is odavan, az egyik kedvencének nevezte a mogyoródi pályát. „Többször is dobogóra állhattam itt a különböző sorozatokban, az első dobogós Forma-1-es helyezésemet is itt szereztem, a GP2-ben is jól mentem, és a DTM versenyein is sikerült már hungaroringi trófeákat szereznem, jó emlékeim és élményeim vannak a pályával kapcsolatban."

A Forma-1 és a DTM közötti különbségekről klasszikus német eleganciával válaszolt, azt viszont egyértelműen kijelentette, hogy miben látja az F1 gyengepontját. „Sokkal kevesebb aerodinamikai szabályozásra lenne szükség, mert jelenleg nincs igazi verseny, ha mégis egymás mögött vannak az autók, akkor meg tönkreteszik a gumikat. Persze nehéz a két sorozatot összehasonlítani, hiszen alapvetően másak a célkitűzések. A Forma-1-ben a legfejlettebb technika megalkotása a cél, ezzel szemben mi a DTM-ben arra törekszünk, hogy minél kevesebbe kerüljön a sorozat. Emellett egyes szabályok előírják, hogy bizonyos alkatrészek minden gyártónál egyformák kell, hogy legyenek."

A közönségkedvenc Glock arról is beszélt, mennyire örül neki, hogy Alex Zanardi a DTM olaszországi fordulóján versenyezni fog. „Várom, hogy lássam az autóban, igazi kihívás lesz neki, hiszen a DTM autók speciálisak. Nem biztos, hogy már az első alkalommal versenyképes lesz, de bármi megtörténhet, és a legfontosabb, hogy élvezzen minden autóban töltött percet. Remélem, hogy jó kis futamaink lesznek Misanóban."

Az Origónak sikerült Alex Zanardival is váltania néhány szót a BMW hungaroringi vendégvárójában. A háromszoros paralimpiai bajnok, korábbi Forma-1-es és WTCC-versenyző kicsit sajnálta, hogy a DTM szombati futamán rosszul szerepeltek a BMW-k, ugyanakkor igyekezett már más szemmel is nézni a versenyt.

„Próbáltam a lehető legtöbb részletre figyelni, hogy amikor Misanóban majd autóba ülök, a lehető legfelkészültebb legyek. Nem hiszem, hogy a leggyorsabbak között megyek majd, mégis elmondhatatlanul izgatott vagyok, hogy vezethetem a BMW-t. Nem tudok elszakadni a versenyzéstől, folyamatosan újabb és újabb kihívásokat keresek, és szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen lehetőségeim adódnak" - mondta az Origónak az élő legenda.

