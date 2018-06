Sebességrekord után Rossit is agyoncsapta a Kalapács

91 ezer néző várta, hogy a másféléves szünet után újra az első rajtkockából induló kilencszeres világbajnok Valentino Rossi behúzza 10. győzelmét Mugellóban, a Firenze feletti hegyek vadregényes pályáján. A fordulatokban gazdag Olasz Nagydíj azonban nem Rossi sikerét hozta, mert teljesen váratlanul az elmúlt évtized egyik legsikeresebb versenyzője, Jorge Lorenzo magára talált és nyert.

A MotoGP 2018-as évadának eddigi öt versenyén a világbajnoki címvédő Marc Marquez dominált, a legutóbbi három futamot megnyerte, miközben a többiek szinte sehol sem voltak.

A tavalyi összetett vb-második, az olasz Andrea Dovizioso az idény kezdetekor behúzta az első futamot, ám azóta csupán kereste önmagát. Dovi a legutóbbi két versenyen nullázott, igaz ebből egyik alkalommal önhibáján kívül. A gyári Yamaha két versenyzője, Valentino Rossi és Maverick Vinales technikai problémákkal küzdve eddig összesen három alkalommal maximum a dobogóra tudott odaérni, míg a francia Johann Zarco nem gyári támogatással gyorsasága ellenére kevés eséllyel száll harcba a futamgyőzelemért. Így Marc Marquez megzabolázatlanul száguldott az idény elején ötödik királykategóriás, összességében hetedik világbajnoki elsősége felé.

A riválisok közül tehát mindenki gyengélkedett, míg az elmúlt évek egyik legjobb motorosával, Jorge Lorenzóval szinte számolni sem nagyon kellett, hiszen csak kereste régi önmagát. De nem találta. Amin persze csak kevesen lepődtek meg.

Az ötszörös világbajnok, Rossi korábbi csapattársa, a Yamahával háromszoros MotoGP bajnok Jorge Lorenzo 2016-ban ugyanis úgy döntött, ő is eljátssza a MotoGP egyik legnagyobb kihívást tartogató filméjének főszerepét. A gyorsasági motoros világbajnokság Misson: Impossible címre hallgató, valóban lehetetlen küldetésnek nevezhető , stílszerűen kísérleti filmjének főszereplője már több kiváló motoros akart lenni, de ezzel a szereppel sokan elbuktak.

Lorenzo azonban gondolt egy merészet és Gigi Dall'Igna, a Ducati főmérnökének és napjaink egyik legjobb szakemberének – aki nagyban hozzájárult 2007-ben Talmácsi Gábor 125-ös világbajnoki sikeréhez is - hívását elfogadva átült a megzabolázhatatlan olasz márka egyik gyári versenygépére. Lorenzo így 2017-ben Andrea Dovizioso csapattársa lett.

Eltelt másfél év és Jorge Lorenzo nem nyert futamot. Ez vele utoljára első 250-es évében, 2005-ben fordult elő. Azóta – egyébként előtte is, újonc idényét leszámítva – mindig nyert legalább egy versenyt, de általában inkább jóval többet. A MotoGP-ben a Yamahával 2008 óta minden egyes esztendőben volt oka ünnepelni, ebből háromszor a világbajnoki cím is az övé lett. Szóval Jorge nem kispályás, ám úgy tűnt, hogy a Ducati rajta is kifogott, ahogy egyébként 2011-2012-ben Valentino Rossin is, aki két év után futamgyőzelem nélkül tért vissza a Yamahához. Jorge Lorenzo gyengélkedése különösen a most futó idény első versenyein vált kézzelfoghatóval, mert sokáig pont nélkül állt, majd amikor úgy tűnt, hogy megtalálta a kátyúból kivezető utat, akkor az előző versenyhétvégén egy erős rajtot követően a hatodik helyig csúszott vissza. Nem ment a spanyolnak, és ezt nem csak ő, az egész mezőny bánhatta, mivel mindenki tudja, hogy a korábban csak kalapácsnak becézett Jorge Lorenzo szinte az egyetlen az aktuális MotoGP mezőnyben, aki nyers tempóban képes lehet Marc Marquez nyomába érni. Ez a tempó azonban nem volt meg.

Egészen 2018 júniusának első vasárnapjáig nem volt versenytempója Jorge Lorenzónak, ám most váratlanul és hosszú szünet után újra lecsapott a Kalapács. Mindez azt jelent, hogy Lorenzo a második helyről indulva az első kanyarokat követően az élre állt, és félelmetesen gyors és konstans körökkel, amely miatt becenevét is kapta, behúzta első győzelmét az olasz gyár motorjával.

Állítólag a tank átalakítása miatt jött meg az „érzés" és így mostantól lehet, hogy újra a régi, sikerei után zászlót kiűző Lorenzóval kell számolnunk.

Mugellóban győzni egy Ducatival, felemelő érzés lehet, főképp, ha az olasz gyár szállítja a második helyezettet is, ugyanis a második pozícióban Andrea Dovizioso ért célba, az olasz szurkolók hatalmas örömére. Persze az igaz tapsvihar és éljenzés azért tört ki a lelátón a futam leintésénél, mert Rossi idén harmadszor dobogós helyen haladt át a célvonalon, így ha a győzelem és a nagydoktori cím nem is jött össze a 39 éves Doktornak, egy kis pezsgőt ő is szétlocsolhatott a célegyenesbe beözönlő olasz szurkolók nyakába. Ráadásul Rossi az első versenyző a MotoGP-ben, aki átlépte az 5000 pontos határt. A kalapácsütések monotonitásával érkező Jorge Lorenzo körökkel azonban ő sem tudta felvenni a versenyt.

Mindez szép és jó, de hol van Marc Marquez, kérdezhetik többen is jogosan? Nos, a vb-címvédő köszöni szépen, jól van, ám pontot ezúttal nem szerzett, mivel a verseny első harmadában elmért egy kanyart és a kavicságyba kicsúszva nem volt esélye a pontszerzése. A Repsol Honda motorosa végül célba ért, de csupán a 16. pozícióban, amely nem ér pontot. Nem szép öröm a káröröm, de jelentsük ki, a világbajnokság állásának jót tett Marquez hibája, mivel így ha szorossá nem is, de legalább szorosabbá vált az élmezőny állása a ponttáblázaton.

A hétvége azonban nem csak Lorenzóról, Doviziosóról is szólt. A Ducati olasz menője ugyanis kétszer is megjavított a MotoGP sebességrekordját.

Előbb pénteken száguldott az 1141 méter hosszúságú mugellói célegyenes végén 356.4 km/h-s sebességgel, majd a futamon a Spíler TV televíziós közvetítésének tanulsága szerint, Andrea Iannone korábbi – egyébként 2016-ban szintén Ducatival futott - csúcsát még tovább faragva 356.5 km/h-s sebességgel érkezett meg a célegyenes kőkemény féktávjára. Kimondani is borzasztó, mennyire nagy ez a tempó egy olyan versenygépen, amely nincs bukócsövezve és a sportolót csupán egy bőrruha és néhány protektor, meg persze a sisak védi egy bukás esetén.

Kimondani is borzasztó, de látni jóval inkább az, hogy mit jelent, amikor valaki a versenynaptár leggyorsabb pontján dobja el a motort és egy félelmetes eséssel már pénteken befejezi a versenyhétvégéjét. Szerencsére nem az életét, pedig az olasz tesztversenyző, a Ducatin ülő Michele Pirro bukásában sajnos az is benne volt. A következő videó szigorúan csak erős idegzetűeknek ajánlott.

Az olasz motoros megúszta a repülést, így mindenki fellélegezhetett. Kivéve Marc Marquezt, mert az idény hatodik versenyhétvégéje azért összességében úgy alakult, hogy ő is tudja: A MotoGP 2018-os évadában azért még bármi megtörténhet.

Az Olasz Nagydíj végeredménye:

MOTOGP

1. Jorge Lorenzo (spanyol, Ducati) 41:43.230 perc

2. Andrea Dovizioso (olasz, Ducati) +6.370

3. Valentino Rossi (olasz, Yamaha) +6.629

A vb-pontverseny élmezőnyének állása a 19 futamos világbajnokság 6. versenye után:

1. Marc Márquez (spanyol, Honda) 95 pont, 2. Valentino Rossi (olasz, Yamaha) 72, 3. Maverick Vinales (spanyol, Yamaha) 67

MOTO2

1. Miguel Oliveira (portugál, KTM) 39:42.018 perc

2. Lorenzo Baldassarri (olasz, Kalex) +0.184

3. Joan Mir (spanyol, Kalex) +0.334

Az élmezőny állása: 1. Francesco Bagnaia 111 pont, 2. Miquel Oliveira 98, 3. Lorenzo Baldassarri 84

MOTO3

1. Jorge Martín (spanyol, Honda) 39:20.810 perc

2. Marco Bezzecchi (olasz, KTM) +0.019

3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Honda) +0.043

Az élmezőny állása: 1. Marco Bezzecchi 83 pont, 2. Jorge Martín 80, 3. Fabio Di Giannantonio 75.