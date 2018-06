Reptéri káosz miatt lemaradt a szabadedzésről Tassi Attila

A belga versenyhétvége sem indult zökkenőmentesen Tassi Attila számára. A budapesti reptéri fennakadások miatt ugyanis a magyar túraautó-versenyző nem tudott időben megérkezni a Spa-Francorchamps versenypályára, így ki kell hagynia a pénteki szabadedzéseket. A fiatal magyar versenyző a TCR Európa-kupa évadnyitó hétvégéjén lázzal küzdött, a második, zandvoorti fordulóban szintén a közlekedéssel gyűlt meg a baja, akkor a pálya körüli dugó miatt késte le majdnem a programját, de mindannyiszor jól jött ki a megpróbáltatásokból.

Kalandosan indult a TCR Europe 2018-as szezonjának harmadik versenyhétvégéje Tassi Attila számára. A magyar túraautó-versenyző csütörtökön utazott volna Belgiumba, hogy részt vegyen a soron következő versenyen a Spa-Francorchamps pályán, a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér műszaki okok miatt azonban minden Brüsszelbe közlekedő járatát törölte csütörtök estétől péntek reggelig. A HELL ENERGY Racing Team with KCMG versenyzője így kénytelen volt kihagyni a pénteki szabadedzéseket.

„Nagyon bosszant, hogy olyan dolog miatt maradok le a szabadedzésekről, amiről nem tehetek. Rossz érzés, hogy nem tudok semmit tenni, de

voltunk már ennél rosszabb helyzetben is szerintem, azt is megoldottuk, most sem lesz gond. Igyekszem nem kizökkenni és a körülmények ellenére is fejben csak a versenyre koncentrálni" – mondta Tassi bizakodóan.

Úgy tűnik, acélból vannak az idegei a fiatal versenyzőnek, amihez bizonyára hozzájárul az is, hogy rendszeres mentális tréningen vesz részt. A Fit4Race edzésekről nemrégiben az Alapjárat forgatott, ahol a program egyik alapítója, Matics Zsolt – aki Attila edzője is – mesélt arról, hogyan zajlik egy versenyre való felkészülés ezzel a különleges módszerrel.

„Két fő forma van, a képességfejlesztés és a képességfejlesztés mixben, utóbbinál az adott izomcsoportot is fejlesztjük. Vizsgálatokat is végzünk, majd ezeket elemezzük. Amiket elsősorban fejlesztünk, az a stressztolerancia, megosztott figyelem, periférikus látás, szem-kéz koordináció, egyensúlyérzék, ezeket a gyakorlatokat mixeljük" – mondta Matics Zsolt, az Alapjáratnak.

A TCR Európa-kupa belgiumi fordulójának hétvégi programja:

Szombat:

10.55 - időmérő

17.20 - első futam

Vasárnap:

11.20 - második futam

A mezőnyben Tassi Attilán kívül további két magyar, a M1RA versenyzője, Nagy Dániel, valamint a JLG Motorsport pilótája Jedlóczky Márk is szerepel.