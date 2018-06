Mindkét M1RA pontot szerzett, Tassi kiesett Spaban

A 11. helyről indulva hatodikként ért célba a TCR Európa-kupa második belgiumi futamán Nagy Dániel. A M1RA magyar versenyzője mellett a csapat másik pilótája, Francisco Mora is pontszerző lett a 10. helyen. Tassi Attila versenye nem alakult jól: a Hell Energy Racing Hondájával nagyjából a verseny közepén kicsúszott és nem tudta folytatni a futamot.

A M1RA portugálja a tizennegyedikről jött fel a tizedikre, így elmondható, hogy Michelisz Norbert mindkét versenyzője nagyot ment Spaban. Tassi Attila kicsúszása és autójának mentése miatt hosszú körökön át a biztonsági autó mögött köröztek a versenyzők - Tassinak nem esett baja. A safety car szépen összehozta a mezőnyt, majd az újrarajt után az elején haladó Josh Files autója lelassult és kiszállt a versenyből. Később Jean-Karl Vernay is feladta, miután Brichével ütközött. Nagy és Mora is előrébb lépett ezzel, a magyar még Barrt is megelőzte, így hatodik helyen ért célba, Mora a tizedik lett.

Az első és második helyezett Richard és Briché közötti kontaktot vizsgálják, az esetleges utólagos büntetés miatt elképzelhető, hogy a M1RA versenyzői még előrébb lépnek.

A jelenlegi eredmény alapján Nagy Dániel összetettben feljött a negyedik helyre 54 pontjával, Azcona vezeti a bajnokságot a második helyezett Borkovic, és a harmadik Vernay előtt. Tassi Attila a 7. helyen áll 44 ponttal.

A TCR Európa-kupa mezőnye egy hónap múlva, július 7-8-án Magyarországra érkezik.