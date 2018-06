Sérült kamionnal lett negyedik Kiss a Hungaroringen

Negyedik helyről indult, negyedik helyen ért célba Kiss Norbert a kamion Európa-bajnokság harmadik hungaroringi futamán.

A német Tankpool24 csapat Mercedesével versenyző, kétszeres Európa-bajnok pilóta kissé csalódottan értékelte az Origónak magyarországi hétvége harmadik futamát.

Most nem sikerült olyan jól a rajtom, mint szombaton, egy darabig tudtam tartani a tempót az előttem haladó Adam Lackóval, de a sikánban rontottam. Épp akkor váltottam, mikor a kerékvető megdobta a kamiont, a kuplunggal együtt a fékpedált is érintettem, megrántotta a kocsit, onnantól már nem volt esélyem támadni az előttem lévőt. A sárvédő sérülése nem befolyásolta a versenyemet, sajnálom, hogy most nem lett meg a dobogó."

A futamot Jochan Hahn nyerte meg, második helyen az OXXO Hungary Truck Racing Team brit versenyzője, Ryan Smith ért célba, és a tavalyi bajnok Adam Lacko lett a harmadik.

A 15.45-kor kezdődő fordított rajtrácsos negyedik versenyen Kiss Norbert az ötödik rajtkockából indul.