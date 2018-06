A jövő José Mourinhója edzette Micheliszt

A vb-láz a túraautó-világkupa mezőnyét sem kerüli el, hol máshol fociztak volna a versenyzők, mint a sorozat portugáliai állomásán. A Vila Realban kialakított utcai pálya árnyékában, kispályás meccsen mutatták meg a pilóták, hogy mire képesek a labdával. Michelisz Norbertet rögtön két poszton is bevetette a jövő José Mourinhója.

Öt-ötös felállásban játszottak a WTCR versenyzői, ellenfelük egy helyi focista srácokból álló csapat volt a portugáliai hétvége nulladik napján, pénteken. Könnyű volt a dolga az edzőnek kinevezett Tiago Monteirónak, hiszen korlátlan számú csere állt rendelkezésére a hét fős keretből, így azt is megtehette, hogy ugyanazt az embert több poszton is kipróbálta.

Csapnivaló focista vagyok, és még rosszabb edző" - mondta a meccs után az Origónak nevetve a volt Forma-1-es portugál autóversenyző, aki még mindig lábadozik tavaly őszi balesetéből, így hazai versenyét is kénytelen kihagyni Vila Realban. "A taktikánk az volt, hogy nincs taktika, le akartuk rohanni az ellenfelet, csak az számított, hogy minél több gólt szerezzünk, mindegy, hogy hogyan kerül a labda a kapuba. Végül csak 5-3-ra kaptunk ki, annyira nem rossz, ahogy látom a vb eredményeit, vannak ennél csúfosabb vereségek is."

Portugálként természetesen hazabeszél, amikor kedvencéről, és a foci-vb leendő aranyérmeséről kérdezzük. "Megmondom őszintén, hogy nem sok meccsünket láttam, de ahogy hallom, nagyon jók vagyunk, persze, hogy mi leszünk a világbajnokunk. Van egy Cristiano Ronaldónk, meg hát itt vagyok én is, a következő José Mourinho, amúgy titokban másodedzőként dolgozom a válogatottnál, így egy kicsit az én kezem is benne van a sikerben" - árulta el a portugál csapat titkát.

A BRC Racing magyar versenyzője, Michelisz Norbert is a csapat tagja volt, az első félidőben ő állt a WTCR-es csapat kapujában. "Sok jó utasítást kaptunk az edzőnktől. Az egyik az volt, hogy nem szabad nekem passzolni, de most, hogy kiálltam, máris szereztünk egy gólt, úgyhogy úgy tűnik, az a jó stratégia, hogy nem játszom, hanem itt pihenek a pálya mellett" - értékelte saját teljesítményét maximális önkritikával és vidámsággal Michelisz Norbert.

"Jó móka, jó kicsit sportolni a szombati erős nap előtt. Figyelem a vb-t is, ha elkapok egy esti meccset, azt megnézem. A horvátokat szeretem, sok horvát barátom van. Remélem, hogy sokáig jutnak, Argentína ellen nemcsak az eredmény mutatta, hogy jók, jól is játszottak" - a mondatát már nem tudta befejezni, mert edzője ezúttal csatárként küldte a pályára, pár perc múlva meg is szerezte a WTCR-es pilóták harmadik gólját.

A WTCR portugáliai hétvégéjének programja:

Szombat:

10.00 - első szabadedzés

12.00 - második szabadedzés

13.30 - első időmérő

17.00 - első futam

Vasárnap:

10.00 - második időmérő

16.45 - második futam

18.10 - harmadik futam