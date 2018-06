Michelisz a hétvége hőse, sérülten dobogóra állt Vila Realban

A szombati tömegbaleset után jóval óvatosabban vetette bele magát a mezőny a vasárnapi versenyekbe a túraautó-világkupa portugáliai helyszínén. A vasárnap kora esti főfutam a fordított rajtrácsos versenynél is kevesebb izgalmat hozott, hacsak a nagyjából három körönként belengetett sárga zászló nem tekinthető annak. Ami viszont magyar szempontból a lényeg: Michelisz Norbert a fájós csuklójával és a hőséggel is megküzdve harmadik lett a WTCR harmadik versenyén Vila Realban.

A BRC Racing magyarja a második helyről indult, csapattársa, Gabriele Tarquini azonban jobban jött el a rajtnál, de a pole pozícióból induló Thed Björköt nem tudta megközelíteni az olasz. Michelisznek többször is védekeznie kellett, a mögötte érkező Oriola körökön át tapadt rá, de a magyar tartani tudta a pozícióját. A sárga zászlós körök alaposan megtörték a verseny ritmusát, ráadásul szinte az egész mezőny az utolsó körben ment ki jokerkörre, így még ez sem tartogatott izgalmakat. Björk, Tarquini, Michelisz lett a dobogósok sorrendje.

Tegnap közel voltam hozzá, hogy összepakolok és hazamegyek, de látva a csapat munkáját, egyszerűen nem tehettem meg ezt. Az volt a legkevesebb, hogy valamit visszaadok nekik azzal, hogy versenyzem értük is. Talán életem legnehezebb hétvégéje volt ez. A csuklómmal sokat szenvedtem, az időmérő első pár percében azon gondolkodtam reggel, hogy mondjam meg a csapatnak, hogy nem bírom, de aztán összeszorítottam a fogamat és megcsináltam a kvalifikációt. Boldog vagyok, hogy végül a versenyzés mellett döntöttem és dobogóra állhattam" - mondta a magyar versenyző az eredményhirdetés utáni sajtótájékoztatón. Harmadik helyét - a rajtpozícióhoz képest egy helyes visszaesését - két dologgal magyarázta: "Gabriele jobban rajtolt nálam, és bár végig közel voltam hozzá, lehetetlen volt megelőznöm, meg a kezemmel is bajlódtam."

A futamgyőztes Thed Björk felváltva dicsérte csapatát és versenytársait. A WTCC tavalyi világbajnok svéd versenyzője az egész hétvégéről áradozva beszélt. "Fantasztikus munkát végeztek az Yvan Muller Racing szerelői, egész éjszaka dolgoztak, ahogy a többi csapatnál is hajnalig zúgtak a szerszámok, le a kalappal mindenki előtt. Már az időmérőm is fantasztikusan sikerült, a versenyen csak tartanom kellett a tempómat. A jokerkör igazi esszenciája a pályának, örülök, hogy itt lehetek, és gratulálok mindenkinek, különösen Norbinak és Gabrielének, sérülten és betegen csinálták végig az időmérőt és a versenyt is."

A 33-34 fokos levegő, az autó 70 fok körüli hősége alaposan kikezdte a pilótákat, különösen az influenzásan versenyző Gabriele Tarquinit. A BRC Racing olasz versenyzője, Michelisz csapattársa alig állt a lábán a futam után, vizes törölközővel, jéggel hűtötték, ernyővel óvták a napsütéstől. Az eredményhirdetés alatt is le kellett ülnie a dobogón, láthatóan minden erejét beleadta a második hely megszerzésébe és megtartásába. "Iszonyú kemény hétvége volt, egyrészt a meleg miatt, másrészt azért, mert influenzás vagyok, magas lázzal küzdök. Az időmérőn rengeteget hibáztam, de meg kellett próbálnom, az utolsó körbe beleadtam mindent, meg is szereztem a harmadik helyet. A versenyen kicsit jobban éreztem magam, de amikor kiszálltam az autóból, kevésen múlt, hogy nem estem össze. Van még viszont annyi erőm, hogy túléljem" - zárta mosolyogva értékelőjét a veterán olasz versenyző, aki hamar ott is hagyta a sajtótájékoztatót, hogy pihenni tudjon.

A portugáliai harmadik futam pontszerzői sorrendben: Björk, Tarquini, Michelisz, Oriola, Homola, Vervisch, Ehrlacher, Lessennes, Panis, Vernay.

A WTCR következő állomása három hét múlva Szlovákia. A Dunaszerdahely melletti - és Budapesthez közeli - SzlovákiaRingen július 13-a és 15-e között nemcsak a túraautó-világkupa mezőnye lesz pályán, hanem a kamion Európa-bajnokságé is. Vagyis ugyanazon a pályán láthatjuk majd versenyezni Michelisz Norbertet, és a kétszeres Európa-bajnok kamionversenyzőt, Kiss Norbertet.