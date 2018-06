Sérült kézzel, megabaleset után második lett az időmérőn Michelisz

Az éjszaka nagy részét a kórházban töltötte Michelisz Norbert, miután a WTCR szombati portugáliai futamán történt tömegbalesetben megsérült a jobb csuklója. Pokoli fájdalmakkal ült autóba, sérülése ellenére fantasztikus időt autózott, csak Thed Björk tudta megelőzni, aki szintén a karambol sűrűjében volt egy nappal korábban.

Michelisz a vasárnap reggeli időmérőn végig jól autózott, a pálya karakterisztikája és a teljesítménykiegyenlítő rendszer aktuális módosításai együtt jó eredményt hoztak a Hyundaioknak: a mezőny négy koreai autójából három a top5-ben végzett. A BRC Racing magyar versenyzője az időmérő harmadik részében - amikor a leggyorsabb öt között dől el a végső sorrend - végig vezetett, csak az utolsóként pályára futó Thed Björk volt gyorsabb nála az Yvan Muller Racing Hyundai i30 N TCR-ével. Michelisz befáslizott kézzel vezetett, az üresjáratokban azonnal jegelte a csuklóját, biztosat még ő maga sem tud a saját állapotáról.

„Sokáig voltunk a kórházban, késő éjszaka végeztem, röntgenvizsgálaton, CT-n voltam. Az utolsó információ alapján meg kell ismételni otthon a vizsgálatokat, mert nem egyértelmű, hogy törve van-e, vagy sem. Az időmérő előtt bevettem valamennyi fájdalomcsillapítót, de nem szabad túlzásba vinni, nehogy tompuljon az ember, nem is vagyok hozzászokva, úgyhogy messze a legfájdalmasabb esemény volt ez az időmérő az életemben. Kíváncsi vagyok a futamokra, mert az időmérő más, egy körre az ember össze tudja szorítani a fogát, de hogy a versenyeken mi lesz, azt nem tudom” - mondta a helyszínen az Origónak Michelisz Norbert.

Az óriási baleset után, fájdalmai ellenére sem jutott eszébe, hogy kihagyja a hétvégi versenyeket, sőt, inkább az bosszantotta, hogy a szombati futamon nem indulhatott. „A bajnokság szempontjából nem szabad versenyeket kihagyni, amíg lehetőség van menni, addig menni kell. Nagyon féltem, hogy reggel azt mondják, nem indulhatok. Az itteni doktor ugyanis azt mondta, ha rajta múlik, akkor biztosan nem mehetek, viszont az FIA doktor volt annyira jó fej, hogy rám bízta a döntést. A hétvége rossz része számomra tegnap volt, amikor kiderült, hogy az autó bukókeretének sérülése miatt nem állhatok rajthoz. Kellett fél óra, negyedóra, hogy megemésszem. Mert a baleset utáni pillanatokban azt hittem, hogy megúsztam. Éreztem ugyan, hogy nagy volt az ütés, meg hogy fáj egy kicsit a kezem, de amíg visszaértünk a rajtrácsra, és szerelték az autómat, én tényleg azt hittem, hogy ezt a versenyt megnyertem, nehéz volt elfogadni, hogy a Hyundai állapota nem engedte, hogy induljak.

Michelisz Norbert azt mondja, annyira rossz állapotban volt az autója a szombati ütés után, hogy kisebb csoda, hogy most egyáltalán elindulhatott. „Egész éjszaka dolgoztak a fiúk a kocsin, van még rajta néhány horpadás belülről, de nagyon ügyesek voltak. Normál esetben egy ilyen kemény ütés után 95 százalékban vége is a versenyhétvégének. Amikor megsérül a bukócső, az olyan komoly sérülés, ami után az is csoda, hogy a fiúk össze tudták hozni az autót a mai napra. Az is kisebb csoda, hogy ma menni tudok.”

A vasárnapi időmérőt Thed Björk, az Yvan Muller Racing versenyzője nyerte meg a Hyundai i30 N TCR-rel, a BRC Racing magyarja, Michelisz Norbert lett a második, szintén Hyundaijal, csapattársa, Gabriele Tarquini pedig a harmadik. Pepe Oriola indulhat a negyedik helyről a Campos Racing Cuprájával, Yann Ehrlacher lett az ötödik az all-inkl.com Münnich Motorsport Hondájával.

A fordított rajtrácsos vasárnapi futamon az Audi Sport Leopard Lukoil Team versenyzője, Gordon Shedden indulhat az élről, övé lett ugyanis a Q2-ben a 10. hely. A Zengő Motorsport pilótái közül Nagy Norberté a jobb eredmény, ő 16., csapattársa, Szabó Zsolt 22. lett.

A vasárnapi fordított rajtrácsos verseny magyar idő szerint 16.45-kor, a főfutam 18.10-kor rajtol.