Kiss Norbert cicákkal készült a Nürburgringre

A kétszeres kamion Európa-bajnok Kiss Norbert 2018-ban harmadik bajnoki címére hajt a Tankpool24 csapat Mercedes versenykamionjával. A szezon alatt az Origón vezetett blogjában osztja meg érzéseit és gondolatait a versenyhétvégék előtt és után. Most arról írt, hogyan készült az aktuális kihívásra, a Nürburgringre.

Csak nemrég ért véget a hungaroringi hétvége, és máris Németországban vagyunk, a következő forduló helyszínén. Eleinte nem igazán szerettem a Nürburgringet, nehezen találtam meg a pálya ritmusát, de mostanra szerintem már egészen jól kijövünk. Főleg, hogy tavaly sikerült időmérőt nyernem itt, lett két második hely is, úgyhogy igen, mondhatjuk, hogy mostanra megszerettem a pályát. Meglátjuk, hogy a jelenlegi formánk mire lesz elég úgy, hogy a mezőny eleje rengeteget fejlődött a két szezon között.

A hungaroringi verseny után nem volt túl sok ideje a csapatnak: alighogy visszaértek Németországba, szinte már indulhattak is tovább a Nürburgringre. Emiatt főleg a kötelező karbantartásra, kisebb javításokra volt lehetőség, a beállításokkal az itteni szabadedzéseken és a warm upon megyünk majd tovább. Ez egy igazi kamionünnep ilyenkor itt, a Nürburgringen. Hatalmas fesztivált csinálnak a szervezők, százezer körüli a nézőszám a hétvégén. Nem is csoda, hiszen ez a kamionsport hazája, itt igazán otthon van a sorozat. Nem használjuk a pálya teljes hosszát, sem azt a vonalvezetést, amelyiken például a WTCR mezőnye versenyez, hanem egy rövidebb, a DTM-konfigurációnak megfelelő pályán megyünk. A többi hétvégéhez képest a program is más egy kicsit, már csütörtökön mehettünk a VIP-autóztatáson és egy szabadedzésen, pénteken újabb szabadedzések és egy időmérő is lesz már.

Próbáltam a lehető legtöbbet pihenni, hogy teljesen koncentráltan ülhessek kamionba, nem akarom, hogy bármi elterelje a figyelmemet a versenyzésről. A bajnokságban a hungaroringi hétvége után a második helyen állok, ez nagyon sok erőt és lendületet ad, de - ahogy korábbi bejegyzésemben írtam már - Hahnt iszonyú nehéz lesz befogni idén, még úgy is, hogy csak 31 ponttal vagyok lemaradva mögötte.

A pihenésben és a feltöltődésben is különleges segítségem volt. A feltöltődéshez sokat hozzátett, hogy kipróbálhattam az új, Kecskeméten gyártott Mercedes-Benz A-osztályt, ami az első olyan Mercedes, amelyik hangutasítás alapján hajtja végre a vezető kérdéseit. Ez nekem különösen jó, mert így nem kell vezetés közben nyomkodnom a kocsit, nyomkodom és kapcsolgatom eleget a kamionomat. De viccet félretéve, tényleg okos kis találmány a Linguatronic nevű funkció.

A pihenésben pedig nem egy gép, hanem öt öt árva kiscica segített, akik nemrég kerültek hozzánk. Az ő gondozásukkal teltek az elmúlt napok. Nagyon sok törődést igényelnek, de ez egyáltalán nem esik nehezünkre, mert Mártival együtt nagyon szeretjük a macskákat. Ezért is lettem a Macskaárvaház Alapítvány önkéntese és kuratóriumi tagja, hogy minél többet tudjak segíteni ezeken az állatokon. Most ennek az öt kis kölyöknek keresünk gazdit, a két verseny között velük foglalkoztunk. Jólesett kikapcsolni, de a legjobb az lenne, ha minél hamarabb sikerülne nekik új otthont találni. Meg persze az, ha a Nürburgringen olyan eredmény születne, amivel teljesen elégedett lehetnék.

A hétvégi program

Szombat:

08.30 - warm up

11.00 - első verseny

15.45 - második verseny

Vasárnap:

09.20 - második időmérő

11.50 - harmadik verseny

16.10 - negyedik verseny