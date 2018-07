Kettős M1RA-győzelem a Hungaroringen

Kettős győzelemmel zárta a TCR Európa-kupa magyarországi fordulóját Michelisz Norbert csapata. A M1RA portugál versenyzője, Francisco Mora megnyerte a fordított rajtrácsos vasárnapi futamot, Nagy Dániel pedig magabiztos második helyet szerzett. Hatalmasat autózott Tassi Attila is, aki a kilencedik helyről rajtolva végül csak hajszállal csúszott le a dobogóról.

A két M1RA-s Hyundai i30 N TCR a fordított rajtrács elejéről indult: Mora a pole pozícióból, Nagy Dániel a negyedik helyről várta, hogy kialudjanak a piros lámpák. Mora jól kapta el a rajtot, de az első körben mégis meg tudta előzni őt a Peugeot 308 TCR-rel versenyző honfitársa, a Sports and You csapat pilótája, Francisco Abreu. Mora mögött a szintén Peugeot-t hajtó, a JSB Compétition színeiben versenyző francia Julien Briché haladt. Nagy Dániel a rajtnál nem tudott pozíciót fogni, így a futam első felében a negyedik helyen körözött, de rögtön üldözőbe vette Brichét, és a negyedik körben meg is tudta előzni.

Az ötödik körben a portugálok csatáztak az élen: Mora visszaelőzte Abreut, aki mellett nem sokkal később Nagy is elment, így beállt az élre a két M1RA-s Hyundai, és nem is változott a sorrend a végéig. Harmadik helyen a Hell Energy Racing Team with KCMG versenyzője, Josh Files futott be, magyar csapattársa, Tassi Attila nagyot versenyezve, a kilencedik helyről indulva a negyedik helyen ért célba.

A Zengő Motorsport DSG-váltós SEAT-jával versenyző ifj. Ficza Ferenc is pontszerző helyen, a kilencediken zárta a futamot. A mezőny negyedik magyarja, JLG Motorsportos Jedlóczky Márk műszaki gondok miatt az utolsó előtti körben feladta a versenyt.