Kiss elvitte Micheliszt: Egy kamionban a két Norbi

Annak idején ellenfelek voltak a hazai Seat Kupában, de jó ideje nem láthattuk egy pályán a magyar autósport két legjobbját: Kiss Norbertet és Michelisz Norbertet. A véletlen úgy hozta, hogy most hétvégén végre ugyanazon a pályán - még ha két különböző sorozatban is, de - egyszerre láthatjuk őket. A túraautó-világkupa mezőnye ugyanis az augusztus eleji argentin forduló helyett most hétvégén a Dunaszerdahely melletti Szlovákia Ringre érkezik, ahol a kamion Európa-bajnokság aktuális versenyeit is tartják.

A WTCR szervezői gyorsan lecsaptak a lehetőségre, hogy a különleges versenyjárművekkel egy pályán körözhetnek a túraautók, úgyhogy be is ültették a bátrabbakat egy-egy versenykamionba. Kiss Norbert természetesen a BRC Racing Team magyarját, egykori ellenfelét, Michelisz Norbertet vitte el, de a hazaiak hőse, Mato Homola is beugrott egy kamionba.

A kora reggeli autóztatás után Michelisz Norbert az Origónak elárulta, nem ez volt az első alkalom, hogy versenykamionba ült. "Nem sokan tudják, de én is vezettem már ilyen kamiont, valamennyire tudtam, hogy mire számíthatok. Persze nyilván Norbival menni különleges élmény, de volt egy kicsi tapasztalatom. Azért a gyors kanyarokban lehetett érezni, hogy egy ilyen kamionban mennyire más ez a sebesség, mint a mi autónkban. Amikor az ember ilyen magasan ül, máshogy érzékeli azt a 160-at, ami kívülről nem is tűnik soknak. Főleg az első körökben nem voltam benne biztos, hogy tudjuk ezt az egészet abszolválni" - számolt be az élményről nevetve Michelisz.

Beszélt arról is, hogy Kiss Norbihoz hasonlóan ő sem érzi úgy, rivalizálna magyar versenyzőtársával. "Nem tartom magunkat riválisoknak, nagyon tisztelem őt, hatalmas értéknek tartom, hogy van egy olyan tehetséges, és nemzetközi szinten elismert versenyzőnk, mint Norbi. Soha nem voltam féltékeny a sikereire, szerintem ő sem az enyémre. Őszintén remélem, hogy lesz még alkalmunk arra is, hogy egy pályán, azonos bajnokságban versenyezzünk. És az élmény alapján azt is remélem, hogy ha ez összejön, akkor inkább túraautózni fogunk" - zárta félig komolyan beszámolóját.

A kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző Kiss Norbert, a Tankpool24 pilótája örült neki, hogy sikerült összehozni Michelisz autóztatását. "Nagyon jó, hogy összejött, máshogy indul így a hétvége, hogy volt benne valami, ami eltér a szokásos menetrendtől. Én is éreztem, hogy vannak kanyarok, amiken alig mentünk át, de a versenyzés ilyen, az embernek bíznia kell magában, és az autója képességében is. De viccet félretéve, természetesen vigyáztam rá. Nagyon jó, hogy mindketten itt versenyezhetünk most Szlovákiában, remélem, hogy mindkettőnk hétvégéje jól alakul" - mondta Kiss Norbert az Origónak.

A hétvége menetrendje:

Péntek:

12.40 - WTCR első szabadedzés

13.20 - kamion Eb

15.10 - kamion Eb szabadedzés

15.50 - WTCR második szabadedzés

17.55 - WTCR időmérő

Szombat

09.00 - kamion Eb szabadedzés

10.30 - kamion Eb időmérő

12.00 - WTCR első futam

13.35 - kamion Eb első futam

15.10 - WTCR időmérő

16.45 - kamon Eb második futam

19.00 - WTCR második futam

Cikkünk frissül!