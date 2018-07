A túraautó-világkupa mindkét hátralévő szlovákiai futamán magyar versenyző indulhat az élről, ráadásul mindketten Norbertek. A WTCR fordított rajtrácsos szombat esti futamán a Zengő Motorsport pilótája, Nagy Norbert foglalhatja el az első rajtkockát a Dunaszerdahely melletti pályán, a vasárnapi főfutamon a BRC Racing Team magyarja, Michelisz Norbert rajtolhat a mezőny legelejéről.

A hétvége második időmérőjén Nagy Norbert lett a tizedik, a szabályok értelmében ez a fordított rajtrácsos második futamon első rajtkockát jelent.

Michelisz Norbert nem bízta a véletlenre, elképesztő mentális erővel úgy lett a leggyorsabb a kvalifikáción, hogy az előző napi első időmérőn elért második helyét szabálytalan turbóteljesítmény miatt elvették tőle. Így a szombati első versenyt csak a 24. helyről kezdhette meg, és a boxban fejezte be.

A történtek ellenére tökéletes összpontosítással, hiba nélkül teljesítette a második időmérőt, melynek utolsó harmadában - ahol az első öt sorrendje dől el - a leggyorsabb, 2.10.537-es időt autózta. A második helyet Aurélien Comte szerezte meg a DG Sport Competition Peugeot 308 TCR-ével, harmadik pedig Esteban Guerrieri lett az ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civicjével.

Az Origónak a helyszínen Michelisz azt mondta, rengeteg erőt adott neki, hogy családja is kint van a Szlováka Ringen.

"Nagyon fogadkoztam az időmérő előtt, tudtam, hogy ez a szezon számomra legfontosabb időmérője, nem engedhettem meg, hogy még több pontot veszítsek. Örülök, hogy a legfontosabb pillanatban, a legnagyobb nyomás mellett is így kiadta. Nagyon sokat segített, hogy itt van a családom. Délelőtt nagyon magam alatt voltam amiatt, hogy törölték a tegnapi második rajthelyemet, de amikor megláttam a kislányomat, Mirát, akkor már átlendültem a pozitív oldalra. Az, hogy itt van a feleségem, Johanna, hogy elsők között jön oda, megölelhetem, megpuszilhatom, az rengeteg erőt ad" - árulta el a BRC Racing Team magyar versenyzője.

Michelisz az Origónak arról is beszélt, hogy vegyes érzelmek segítettek neki a hibátlan teljesítményben. "Volt benne düh is, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Azt érzem magamon, hogy amikor nagy a nyomás, akkor az esetek többségében oda tudom tenni magam, ami most kulcsfontosságú, hiszen a szezon végéig egyre nagyobb lesz a nyomás. Főleg, hogy nem mondtam le a célomról, hogy bajnokságot nyerjek. Remélem, hogy továbbra is száz százalékot tudok hozni akkor, amikor a legnagyobb szükség lesz rá."

Arról, hogy mennyire ösztönzi azt, hogy egy újabb rajta kívül álló tényező miatt veszett el a dobogóesély, eltökélten beszélt. "Hogy packázni kell-e velem, hogy jól menjek? Nem tudom, lehet. Kicsit jobban szeretem azért, ha nyugisan alakul a hétvége. Sajnos ez a harmadik vagy negyedik alkalom idén, amikor egy jól sikerült időmérős eredményből végül nem lesz semmi, ez pedig borzasztóan sok elvesztegetett pontot jelent. Remélem, hogy ez a balszerencse-sorozat most megszűnt, tudom, hogy ezt már sokszor elmondtam, de úgy tűnik, hogy soha nincs vége. Erősnek érzem magam, küzdeni fogok a végsőkig.

A turbónyomás körüli szabálytalansággal kapcsolatban Michelisz az Origónak azt mondta, még nem látta az adatokat, nem tudja, mi történt.

Még egy magyar pole, még egy Norbertnek

A szombat második főszereplője Nagy Norbert, a Zengő Motorsport versenyzője, aki az időmérőn elért tizedik helyével megszerezte a szombat kora esti fordított rajtrácsos futam első rajtkockáját. A Cuprával versenyző pilóta az Origónak elárulta: egy rontásnak köszönheti, hogy meglett a tizedik hely.

"Nem taktika volt, Micheliszt akartam követni, de belehibáztam. Az egyik hosszú, csiga jobbost végigdrifteltem, ennek köszönhető, hogy meglett a tizedik hely. Próbálok nem a rajtra gondolni, főleg úgy, hogy Vernay indul mellőlem. Ha meg tudnám tartani a pozíciómat, bármi lehet. Az első versenyen sikerült Mullert is kivédekeznem, úgyhogy akár esélyünk is lehet."

Egy harmadik Norbert is gyűjtögeti a pontokat

A WTCR versenyei mellett a kamion-Európa-bajnokság aktuális fordulóját is Szlovákiában tartják. A sorozatban pedig egy harmadik Norbert, Kiss a főszereplő, aki az eddigi két futamon két negyedik helyet zsebelt be a Tankpool24 Mercedes kamionjával.

A szlovákiai hétvége programja szombaton este 19 órától a WTCR fordított rajtrácsos versenyével folytatódik, vasárnap 10-től a kamion-Eb második időmérője jön, majd 11.45-től jön a túraautó-világkupa főfutama, majd 14.05-től és 17.20-tól a kamion-Eb harmadik, illetve negyedik versenye.