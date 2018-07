Elvették Michelisz dobogóesélyét, törölték az időmérőn elért eredményét

Hiába szerezte meg a második helyet a túraautó-világkupa első szlovákiai időmérőjén Michelisz Norbert, a versenyfelügyelők törölték a BRC Racing Team magyar versenyzőjének eredményét.

Az indoklás szerint a megengedett 97.5 százaléknál magasabbra volt állítva a turbó teljesítménye a Hyundai i30 N TCR-ben. Ugyanezt a szabálytalanságot találták az Yvan Muller Racing két Hyundai-ában, így Michelisszel együtt Yvan Muller is a rajtrács végéről indul, ahogy Thed Björk is. Igaz, a svédet motorcsere miatt egyébként is hátrébb sorolták volna. Michelisz csapattársa, Gabriele Tarquini autójában minden rendben volt a turbóval, ott nem lépték át a teljesítmény mengegedett maximumát, így az olasz megtarthatja a pole pozíciót.

A WTCR-ben érvényes teljesítménykiegyenlítő-rendszer aktuális szabályozása alapján a Hyundaiok legfeljebb 97.5 százalékon mehetnek, ezt lépték túl a három koreai autónál a mérnökök. Érdekes, hogy a vizsgálatok és a döntések alapján Tarquini kocsijánál nem hibáztak, vagyis ezek szerint az olasz kisebb motorteljesítménnyel tudott jobb időt futni az állítólag szabálytalanul magasabban pörgő három másik autónál.

Tarquini mellől így Aurélien Comte indul a Peugot 308 TCR-rel, a harmadik rajthely pedig Pepe Oriola és a Cupra ölébe hullott.

Szintén megbüntették a Boutsen Ginion Hondájával versenyző Benjamin Lessennes-t, mert már a Hungaroringen, valamint kétszer Szlovákiában is figyelmeztették szabálysértés miatt, ő a tizenhatodik helyét bukta.

A WTCR első szlovákiai futama szombaton délben kezdődik, 15.10-kor egy időmérővel, majd 19 órakor a második futammal folytatódik a verseny.

A kamion Európa-bajnokság eseményein is van magyar érdekeltség: a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert a szombat délelőtt 10.30-kor kezdődő első időmérőn küzdhet a minél jobb rajthelyért a Tankpool24 csapat kamionjával, majd 13.35-kor az első versenyen, 16.45-kor a másodikon hajthat a dobogóra.