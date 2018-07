Utcai Hondával futott pályacsúcsot Tiago Monteiro

A tavaly szeptemberi horrorbalesetéből még mindig lábadozó Tiago Monteiro a jelek szerint készen áll a visszatérésre a WTCR-be. Michelisz Norbert korábbi csapattársa egy utcai Honda Civic Type R-rel futott pályacsúcsot a legendás Estorilban.

Az elsőkerék-hajtású, sorozatgyártású modellel 2 perc 1.84 másodperces köridőt futott a portugál versenyző, ami rekordnak számít a 4.2 km hosszú portugáliai pályán.

A nagy teljesítményű, ferdehátú sportautó kivételesen könnyű kezelhetőségével és dinamikus gyorsulásával járult hozzá a csúcshoz. A hihetetlen tempót a 320 LE-s VTEC TURBO motor garantálja, míg a precíz irányíthatóságról a felfüggesztés és kormánymű gondoskodik.

„Úgy jöttünk ide, hogy megdöntjük az elődmodell által felállított körrekordot, de ez nem az a műfaj, ahol bármi is garantált lenne. Úgy értem, ez egy pályacsúcs, tehát egyáltalán nem volt könnyű dolgunk. Estoril megingathatatlan magabiztosságot követel a pilótától, és az új Type R erős, kifinomult és inspiráló – mindent megad, ami a kiváló eredményhez szükséges. Ezt bizonyítja, hogy megdöntöttük, sőt darabokra zúztuk a korábbi rekordot" - mondta a rekorddöntés után a Magyarországon is népszerű portugál versenyző.

Beszélt arról is, hogy a Type R elképesztően stabil, és fékrendszere is roppant hatékony, ezt fejeli meg a bivalyerős motor, ami valódi versenyautóvá varázsolja a modellt. "Pályára hajtva el is felejti az ember, hogy közúti használatra is alkalmas, csak akkor jut újra eszébe, mikor a legnagyobb kényelemben hazahajt a száguldozás után. Az új Civic Type R-rel hatalmas lépést tett a járműipar. Ez az autó egészen más, mint a többi: aerodinamikai teljesítménye, felfüggesztése, futómű-geometriája és erőforrása egyaránt a legmagasabb színvonalon áll."

Az Estorilban beállított pályacsúcs idén a negyedik Honda-rekord az elsőkerék-hajtásúak kategóriában . Az új Civic Type R már Silverstone-ban, Magny-Cours-ban, a Spa-Francorchampson és Estorilban is megdöntötte az elsőkerék-hajtású kategória körrekordját.