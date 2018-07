Nagy Dániel versenyautója szelidített változatát használja közúton

Már nemcsak a pályán, hanem a közutakon is versenyben érezheti magát Nagy Dániel. Michelisz Norbert versenycsapata, a M1RA túraautó-pilótája szerdán vehette át a Hyundai Duna Autótól azt az utcai i30-ast, melynek egyedi festése szinte a megszólalásig megegyezik a TCR Európa-kupában használt i30 N TCR megjelenésével.

"Büszke vagyok rá, hogy a 'Nekünk az autó bizalmi kérdés' kampány egyik arca lehetek. Fontosnak tartom, hogy nemcsak a versenyeken, hanem a közúton is megbízható autóval közlekedjünk, ehhez ugyanúgy elengedhetetlen a professzionális technika, mint a rendszeres és minőségi szervizelés. Megtiszteltetés, hogy a Duna Autó egy olyan kiszámítható autóval segíti a felkészülésemet, mint a Hyundai i30, melynek TCR-változatát már jól ismerem, hiszen a M1RA színeiben is ilyen autót vezetek a TCR Európa-kupában. Az autó nekem is bizalmi kérdés, ezért örülök, hogy hazavihetem a munkámat, és a versenyek között is egy i30-ast vezethetek."

A mindössze 20 éves autóversenyző a TCR Európa-kupa budapesti hétvégéjén - a Hyundai Duna Autó jóvoltából - már kipróbálhatta az i30 N változatát, ami nem sokban különbözik versenyautójától. "Maga a motorblokk megegyezik a versenyautóméval: annak a teljesítménye 350 lóerő, a performance N-ek pedig 275 a csúcsteljesítménye. A kasztni is ugyanaz, mondhatjuk, hogy ugyanilyen N-est vezetek a versenyeken, persze technikai változtatásokkal: a karosszéria kicsit szélesebb, légterelő elemek vannak rajta, egy nagy hátsó szárny és egy versenyfutómű is. Belülről hiányoznak a kényelmi funkciók, nincs klíma például, ami néha azért jólesne a versenyek alatt."

Nagy Dani az i30-cal is hamar megtalálta az összhangot, az egyedi matricázású autó elmondása szerint tökéletes a városi közlekedéshez. "Felesleges a több száz lóerő, a közút nem versenypálya, szerencsére a futamokon kedvemre kiszáguldozhatom magam. A magasságom miatt sincsenek gondjaim, teljesen kényelmesen elférek az i30-ban, az ülést és a kormányt is tökéletesen magamra tudom állítani. Az i30 futóműve kiváló, a stabilitása fékezés és kanyarodás közben is összemérhető az N-ével, feszesre hangolt, de kényelmes futmóműve van."

Nagy Dániel jelenleg harmadik a TCR Európa-kupa összetett bajnokságában, csapata, a M1RA szintén harmadik helyen áll. Három versenyhétvége van még hátra a szezonból, a nyári szünet után, augusztus 18-án a hollandiai Assenben folytatódik a sorozat.