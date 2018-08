Szimulátorral készül a folytatásra Tassi Attila

A július 7-8-i, hungaroringi forduló után pihenőre vonult a TCR Európa-kupa mezőnye, a másfél hónapos szünetnek ezen a hétvégén a soron következő asseni versenyhétvége vet véget. A sorozatban szereplő Tassi Attila a nyaralás mellett szimulátorozással biztosította, hogy ne essen ki a versenyzés ritmusából.

A Hell Energy Racing with KCMG magyar versenyzője a népszerű influencerrel, GoodLike-kal versenyzett - igaz, csak szimulátoron. A fiúk viadala a social médiában kezdődött – olvasható az Origóhoz eljuttatott közleményben. GoodLike ugyanis egy Instagram storyban megemlítette, hogy imádja az autósportokat, arra azonban nincs lehetősége, hogy gyakorolja is azt. Tassinak nem is kellett több, kihívta az influencert – akivel a magánéletben is jó kapcsolatot ápol –, hogy ha már valódi pályán nem indulhatnak, szimulátoron versenyezzenek egyet. A párbaj végül döntetlennel zárult.

"Igazából nem kellett túl komolyan venni ezt a dolgot, csak egy jó hangulatú buli volt az egész" - mesélte az eseményről az Origónak Tassi Attila. A versenyző elárulta azt is, hogy nemcsak a párbajra, hanem a TCR Európa-kupa hátralévő három fordulójára is készült szimulátorral. "Most hétvégén a hollandiai Assenben folytatódik a bajnokság, nem versenyeztem még ott, ezért főleg belső kamerás felvételekkel, videókkal és szimulátorral készülök. A csapattársamtól, Josh Filestól úgy tudom, jó lehet nekünk ez a pálya, ő már ment ott, remélem, igaza lesz."

A tavaly a TCR International Seriesben összetettben második helyen végző, akkor a magyar M1RA színeiben versenyző Tassi a sorozat félidejében úgy látja, jó döntést hozott, mikor maradt a Hondánál. "Abszolút jó döntésnek tartom, jó az autó, lehet még persze javítani rajta, keresssük is folyamatosan a lehetőségeket. A szünetben volt egy kétnapos tesztünk is, próbálgattunk ezt-azt. A JAS Motorsport nagy részét ismertem, az új emberekkel is gyorsan megtaláltam a közös hangot az új csapatban."

Az összetettben jelenleg hatodik helyen álló pilóta őszintén beszélt a sorozattal kapcsolatos idei célokról is: "A Hungaroring után mondhatjuk, hogy elmenni látszik a bajnokság, ezért úgy döntöttünk, hogy a csapatbajnoki címre megyünk rá a csapattársammal, Josh Files-szal."

Tassi Attilának a szimulátorozás mellett pihenésre is volt ideje, de a testmozgást ez alatt sem hanyagolta: "Heti egyszer a Fit4Race edzésein, hetente négyszer pedig konditermi edzésen veszek részt."

A TCR Európa-kupa sorozata most hétvégén a hollandiai Assenben folytatódik.