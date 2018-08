Világbajnokok gratuláltak a fiatal magyar autóversenyzőnek

A szezon elején még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán találnak-e akkora versenyülést, amekkorába mind a 197 centijével kényelmesen belefér Nagy Dániel. Aztán nemcsak a tökéletes ülés lett meg a M1RA-s Hyundaiba, de olyan jól sikerültek a beállítások, hogy a csapattal töltött első közös hétvégéjén szabadkártyás beugróként második lett a WTCR hungaroringi futamán. Saját sorozatában, a TCR Európa-kupában összetettben a harmadik helyen áll. Legtöbben Michelisz pilótájaként vagy a férfi vízilabda-válogatott kapusa, Nagy Viktor testvéreként azonosítják, miközben világbajnokok dicsérték teljesítményéért.

A Zengő Motorsport versenyzőjeként két évet töltött a WTCR elődjének számító WTCC-ben, komolyabb eredmény nélkül váltott sorozatot és csapatot is. Idén Michelisz Norbert csapata, a M1RA versenyzőjeként a TCR Európa-kupában indult, három fordulóval a vége előtt a harmadik helyen áll összetettben. A nyári szünet végén az Origónak arról is beszélt, hogy magassága miatt milyen fizikális hátrányban van az alacsonyabb pilótákhoz képest, hogy a hungaroringi sikere után világbajnokok gratuláltak neki, és elárulta azt is, mi köze van Csontváry-Kosztka Tivadarhoz.

Visszalépésnek tartja, hogy nem a túraautózás csúcsának számító sorozatban, hanem a WTCR kistestvérének tekinthető TCR Európa-kupában indult idén?

Elégedett vagyok a döntésemmel, és ezt teljesen őszintén mondom. Igazából nem is lehet összehasonlítani a WTCC-t a WTCR-rel, mert tavaly és tavalyelőtt olyan esélytelen technikával mentem, amivel nem jöttek az eredmények. Persze hatalmas lehetőség volt a legnagyobbak között, a világ elitjében menni, idén mégis sokkal erősebb évünk van. A szakmai stábbal együtt a lehetőségek és a technikai feltételek is változtak körülöttem, minden sokkal komolyabb, hiszen a sorozat és a kategória egyik - ha nem a leg - erősebb autóját vezethetem, és a legjobb csapattal, a M1RA-val versenyzem.

És mi a helyzet a technikával? Miben különbözik a Hyundai i30 N TCR a TC1-es Hondától?

Alapvetően más kategória a kettő, nehéz is összehasonlítani. Amit viszont már az első pár méter után érezni lehetett, hogy a Hondához képest sokkal felhasználóbarátabb az i30. Azt csinálja az autó, amit akarok, nagyjából azt kapom, amire számítok. Mindez hamar látszódott a teljesítményemen is, hiszen körülbelül tíz kör után kb. egy másodpercnyire voltam Michelisz Norbert idejétől, ami nagy meglepetés volt. Nyilván utána azok a tizedek már sokkal-sokkal nehezebben vannak meg, de a kezdet mindenképp biztató volt.

Amikor a szezon előtti teszten beszélgettünk a Hungaroringen, Bári Dávid, a M1RA csapatvezetője azt mondta, meg kell még találniuk a közös hangot. Sikerült?

Nagy lépést tettünk mindketten a másik felé. Nekem volt és van is egy sajátos szóhasználatom, ami nem véletlen, hiszen az elmúlt években három-négy csapatnál is megfordultam, kialakult így egy sajátos nyelvezetem. Például, ha túlkormányzott az autó, vagyis a hátulja megcsúszik a kanyarokban, azt úgy mondom el, hogy 'elrepült az autó hátulja.' A mérnököm, Boriszov Dániel ezt úgy fogalmazza meg, hogy kevés a tapadás hátul. Úgy hidaljuk át mindezt, hogy szakmai megbeszéléseken én használom a szakma álltal elfogadott kifejezéseket, de amikor kötetlenül beszélgetünk, akkor a saját szavaimmal mondhatom el a tapasztalataimat.

Eltelt a szezon fele, melyik hétvégére emlékszik vissza legszívesebben?

Rögtön a M1RA-val első közös versenyünkre, a túraautó-világkupára a Hungaroringen, ahol szabadkártyásként indulhattam. Második lettem, amire életem végéig emlékezni fogok. Az a hétvége egy nagyon nehéz másfél év lezárása volt. Sokan leírtak engem a 2017-es szezon után. A legtöbb visszajelzés az volt kívülről - és néha szakmai körökből is -, hogy abba kellene hagynom a versenyzést, nem kellene erőltetnem, egy idő után elkezdtem elhinni ezt magamról. Közel jártam hozzá hogy befejezzem, amikor az utolsó pillanatban jött a lehetőség a M1RA-nál. Elképesztően sokat dolgoztunk ezen, miközben rendesen motivált, hogy tudtam: milyen sokan akarják a vesztemet, milyen sokan drukkolnak azért, hogy megbukjak. Azon a hétvégén, amikor megérkeztem a WTCR-be, az első perctől a top10-ben voltunk még úgy is, hogy az autóm húsz kilóval nehezebb volt a többiekénél.

Volt valaki, aki a teljesítményét látva esetleg elnézést kért azért, amiért korábban élesen kritizálta?

A közösségi oldalak kommentjei között voltak olyanok, amikben a szurkolók a kritikusok orra alá dörgölték, hogy tessék, lehetett fanyalogni, amikor a M1RA Nagy Danit szerződtette, hát ezért volt jó választás.

Melyik gratulációra a legbüszkébb?

Sok szakmai visszajelzést kaptam. Rob Huff, a WTCC 2012-es világbajnoka az eredményhirdetés után azt mondta, jó érzés látni, hogy azok után, amilyen évem volt 2017-ben, most képes voltam ezt megcsinálni és dobogóra állhattam. A tavalyi világbajnok, Thed Björk megkeresett a verseny után, hogy elmondja: mennyire jó teljesítményt nyújtottam, és kívánja hogy így folytassam tovább. Nicky Catsburg, a Volvo tavalyi gyári pilótája is üzent, azt írta: Látod, Danikám, itt a jó autó, máris jön az eredmény, nyomjad tovább ugyanígy. Ezek azok a visszajelzések, amiket nem lehet megfizetni, mert nagyon fontosak, komoly értékük van.

Összetettben a harmadik, három forduló van hátra a TCR Európa-kupában. Mivel lenne elégedett és mitől lenne csalódott a következő hétvégéken?

Jóval nagyobb nyomás van rajtam, mint ahogy azt korábban gondoltam volna. Főleg azért, mert amellett, hogy voltak szép eredmények, ez a három verseny nemcsak a bajnokság sorsát, hanem az én jövőmet is meghatározhatja. Ha most tudnék valami igazán jót nyújtani, az komoly lehetőségeket biztosíthatatna a következő évekre nézve. Erre szükségem is lenne most, úgyhogy csalódott lennék, ha nem jól alakulna ez a három hétvége.

Konkrétan?

Dobogóra szeretnék állni, harcban lenni a bajnoki címért úgy, hogy a versenyeken és az időmérőn is tudjak kiemelkedőt mutatni. Jó lenne végre futamot, kvalifikációt is nyerni.

Kin múlik ez?

Elsősorban rajtam, hiszen minden adott: nagyszerű az autóm, remek szakmai stábom, csapatom van. A felkészülésemre kell jobban odafigyelnem mint eddig bármikor, testileg és lelkileg is. A magasságom miatt hátrányban vagyok az alacsonyabb pilótákhoz képest, például a melegtűrést tekintve. Több vizet veszítek, több energiát használok fel, mint ők, ezért némi plusz edzésre van szükségem. Persze technikai sportról van szó, amiben nem mindig elég, ha az ember kétszáz százalékig odateszi magát. De a mentális tréningemen is biztosan javítanom kell. Sportpszichológussal dolgozom, főleg az időmérős teljesítményemen, mert valamiért az első gyorskörös futásaim az időmérőn nem úgy sikerülnek, ahogy azt szeretném, pedig a gumiban akkor van még igazán potenciál.

Túlizgulja?

Nem, inkább bealszom. Kell egy-két kör, mire ütőképes leszek, így a gumi harmadik körében futom a legjobb időmet, miközben az első akár egy másodperccel gyorsabb lehetne. De nem tudom megnyomni az elejét, mert amikor kimegyek, valami drukk talán még hiányzik, talán úgy vagyok vele, hogy van még idő bőven, pedig ezek a Yokohama gumik speciálisan első körösek, utána jelentősen veszítenek a tapadásukból.

Lelkis típus?

Igen, egyértelműen. A magánéletben és az autóversenyzésben is picit intenzívebben élem meg az eseményeket. Több munkát igényel egy kudarc vagy egy siker feldolgozása is. A belső kamerás felvételeket nézve például nehéz szembesülni azzal, ha hibázom, de ezt meg kell tanulni, aki nem teszi ezt meg, az nem fejlődik olyan ütemben, ahogyan kellene.

Szokott találkozni a csapattulajdonos Michelisz Norberttel?

Nagyon jó a kapcsolatunk. Pont akkor van ott, pont akkor segít, amikor igazán kell. Ha versenyhétvégén vagy előtte bármi gondom van, nyugodtan hívhatom, és ő is keres engem. Van, hogy együtt tudunk készülni, aminek minden perce értékes, hiszen a világ egyik, ha nem a leggyorsabb túraautó pilótájától mindig lehet tanulni, ő pedig abszolút partner is ebben.

Sokan még mindig a magyar vízilabda-válogatott kapusa, Nagy Viktor öccseként azonosítják. A testvére árnyékában él?

Nagyon más a kettőnk sportága, semennyire sem vagyunk egymás riválisai, persze vannak közös témáink, de alapból nem jelent problémát, hogy mindketten élsportolók vagyunk. Viszont sok interjúban, rólam szóló hírben még mindig Nagy Viktor testvéreként mutatnak be, ami nem zavar, de idővel szeretnék ezen túllépni, szeretnék Nagy Dani lennei a saját teljesítményem miatt.

Tényleg Csontváry-Kosztka Tivadar leszármazottja?

Nem, ez egy tévhit. Tizenöt éves voltam, amikor először olvastam magamról, hogy közöm van a festőművészhez, aztán máskor is hallottam otthon témaként ezt. De utánanéztünk kicsit komolyabban, és kiderült, hogy csak névrokonságról van szó. Anyai nagyapám Kosztka volt, de semmi köze a fesőhöz, ez látszik a rajztudásomon is.

Ha most lenne itt egy lezárt boríték, benne három dologgal, ami garantált a szezon végén, mi lenne az, amit szó nélkül elfogadna?

Összetettbeli második hely, futamgyőzelem és egy 2019-es WTCR-szerződés.

A TCR Európa-kupa asseni hétvégéjének menetrendje:

Augusztus 17. péntek:

09.00 - privát teszt

12.10 - első szabadedzés

14.40 - második szabadedzés

Augusztus 18. szombat

08.59 - időmérő

14.51 - első futam

Augusztus 19. vasárnap:

11.00 - második futam