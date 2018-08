Aktív nyári pihenés után a Barum ralin tér vissza Herczig Norbert

Egyhónapos pihenője után augusztusban visszatért a versenyzéshez a MOL Racing Team pilótája, Herczig Norbert, aki Origón vezetett blogjában rendszeresen beszámol a nyolcállomásos rali Európa-bajnokság eseményeiről, hogy megmutassa, mi rejlik a kulisszák mögött, hogyan telik egy-egy versenyhétvége, és mit tapasztalnak a legendás helyszíneken. Legújabb bejegyzésében Herczig az év legnehezebb versenyéről, a soron következő Barum Rallyról és a nyaralásának részleteiről mesél.

Számunkra is elkezdődik a tanév második fele, vagyis inkább tanulóév a helyes kifejezés, hiszen első európa-bajnoki szezonunkban a tanulásé a főszerep. Még akkor is, ha a bajnoki tabellán a harmadik helyen állunk, amivel bizony egy-két év múlva is kiegyeznénk három futammal a szezon vége előtt. A fejlődés ívére sem lehet panaszunk, mert az utolsó két Eb-futamunkon összesen 50 pontot gyűjtöttünk, a Veszprém Rallyn is mi voltunk a leggyorsabbak, így remek hangulatban kezdtük a pihenést.

A másfél hónaposra tervezett szünet végül egy hónapos lett, mert augusztus második hetében már újra a Skoda Fabia R5-ben ültünk. Előbb a MOL versenyüzemanyagainak készítettünk egy promóciós filmet a máriapócsi ralikrossz pályán. Ott eddig csak a fiam versenyein jártam, így most örültem neki, hogy a versenyautóval is megtehettem néhány kört.

Két nappal később pedig már a teszten autóztunk a cseh-osztrák határ cseh oldalán. Akik figyelemmel kísérik a programunkat, azok meglepődhetnek, hogy miért ilyen korán teszteltünk, hiszen a megszokott rutin szerint csak a verseny hetének hétfőjén ülünk először a versenyautóba. A magyarázat a távolságban rejlik. A Barum Rally központja Zlín, nincs messze a BRR Racing Team központjától, így most kihasználtuk a lehetőséget, hogy komolyabb háttérrel teszteljünk, és az adatokat ne a kamionban értékeljék ki a mérnökeink, hanem a csapat központjában elemezzenek, és találják meg a legjobb beállításokat a versenyre.

Jó volt újra a SKODA Fabia R5 kormánya mögé ülni, és az is megnyugtató volt, hogy nem veszítettünk az eddigi lendületből. A pihenés természetesen aktívan telt. Sportemberként sportrajongó is vagyok, ezért most néhány sporteseményre is volt időm ellátogatni. Ott voltam az 50. Kékszalagon, amit testközelből megélni elképesztő élmény volt. Egy kísérőhajóról néztük a rajtot, ahol hatszáz hajó sorakozott fel, és nyújtott feledhetetlen látványt. Később az úgynevezett tihanyi csőben húzott el mellettünk a mezőny. Szándékosan használtam ezt a kifejezést, mert az alig lengedező szélben is valószerűtlen sebességre képesek ezek a katamaránok. Hasonló érzés lehetett, mint azt látni a pálya szélén, amikor mi száguldunk át egy gyors erdei szakaszán padlógázzal a fák között. Szurkoltunk is a Kékszalagon, a korábbi raliversenyző Oroszlán Tibor barátom két fia is ott volt a mezőnyben. Egyikük Littkei Farkas hajóján mancsaftol, másik pedig egy egytestű hajó kapitánya.

A vizek Forma-1-es technikája után az igazi Forma-1-et is meglátogattuk. A kislányom, Gréti ugyanis beválogatásra került a Grid Kid programba, ezért ott állhatott a Magyar Nagydíj rajtrácsán a pilóták előtt. Gréti párja Romain Grosjean volt, aki annyira figyelmes volt vele, hogy a rajtceremónia közben a 35 fokos forróságban még a saját lehűtött törölközőjét is Gréti nyakába tette. Nagy élmény volt a világ legjobb pályaversenyzői között eltölteni néhány pillanatot, nagyon kedvesek és közvetlenek voltak a pilóták, de azért remélem, Gréti továbbra is raliszurkoló maradt.

A harmadik nyári sportesemény, amire sikerült ezen a nyáron kilátogatnunk, a vízilabda Millenium Masters All Star Gála volt, ahol a telt házas Duna Arénában az én korosztályom legendái döntetlent játszottak a Világválogatottal. Óriási élmény volt, látni őket a Duna Aréna medencéjében, és ahogy korábban Székely Bulcsú mondta: fejben ugyan még tudják, mit hogyan kellene végrehajtani a medencében, de fizikailag már nem mindig megy.

Utolsó sportos programként még a Hungarian Baja tereprali világkupára is elutaztunk Veszprém mellé, ahol megnéztük a terepralis élmezőnyt is. Ezeket a sportos programokat szándékosan keresem a saját versenyeim előtt, mert inspirál az, ha látom mások sportsikereit. Ez különösen igaz akkor, ha magyar versenyzőnek is szurkolhatok. Versenyzőként talán még jobban megélem ezeket a teljesítményeket, mert látom, hogy a recept ugyanaz: a sikerhez rengeteg munkára van szükség, ám ez a munka kifizetődik, amikor a célban ünnepelhet a versenyző.

Ramón is kipihente magát a nyári szünetben, így ő is feltöltődve ült mellém a teszten. Sokat dolgoztunk a gyakorláson, meg kellett találni a legjobb aszfaltos kompromisszumot a beállítások terén. A Barum Rally az egyik legnehezebb verseny lesz az évben, annak ellenére, hogy aszfaltosak a pályák, számtalan különböző jellegű részből állnak a gyorsaságik. A töredezett, szűk, dobálós erdei utaktól a szélesebb, jó minőségű, már-már épített pályákhoz hasonló minőségű felületekig minden előfordul, így az ideális köztes beállítást kell megtalálni. Extra nehézséget jelent, hogy azon a vidéken télen só helyett egy kavicsos keverékkel szórják az utakat, amit nem mindenütt tud lemosni a csapadék, és ahol megmarad, az különösen csúszik. Nem véletlen, hogy rendre a cseh pilóták nyerik a Barumot, a pályaismeret itt mindennél fontosabb. Ahogy megszokhattuk ebben az évben, nekünk ebből van a legkevesebb, még akkor is, ha nézőként többször is ellátogattunk már erre a versenyre. A szervezők azt írták, hogy a pályák 40 százaléka új a tavalyi évhez képest, nekünk ez az eddigi futamokhoz hasonlóan 100 százalék lesz majd.

Ráadásul a nevezési listán is csupa nagy név szerepel. A helyi menők mellett ott lesz a világbajnokságon versenyző Dani Sordo, aki szintén nagyon gyors aszfalton, igaz, ők általában jobb minőségű pályákon versenyeznek, így kíváncsi vagyok, hogy ezeken a pályákon, hogyan szerepel majd. Persze indul a versenyen a bajnokságot vezető Lukyanuk is, ő mindenütt nagyon gyors. Nagy csata várható közöttük, de mi sem feltartott kézzel megyünk. Továbbra is fontos, hogy minél több versenykilométert és ezzel tapasztalatot gyűjtsünk, de természetesen szeretnénk minél jobb eredményt elérni. A megoldás most is az eddig alkalmazott recept lesz: az első napon próbáljuk megismerni a pályákat, finomítani az itinert és a beállításokat, majd a második napon picit többet kockáztatva a reálisan elérhető legjobb eredményért harcba szállni.

Sokat segít majd a hétvégén, hogy kifejezetten szeretem az ilyen jellegű, nagyon gyors, bevállalós pályákat. Korábban a hazai futamokon is az ilyen tempós gyorsasági szakaszokon sikerült jobban elhúznom a versenytársaktól. Az biztos, hogy az utazás miatti fáradság sem jelent majd hátrányt, hiszen az első olyan Eb-futam lesz az évben, amikor betesszük a táskáinkat a kocsiba, és néhány óra autózás után máris a helyszínen vagyunk.

A közeli verseny előnye, hogy a hazai szurkolók is szép számmal jönnek majd a futamra. Sokan közülük már a Veszprém Rallyn jelezték, hogy ott lesznek, nekünk szurkolnak majd, és lengetik a pálya szélén a magyar zászlót. Nem tudom elégszer elmondani, hogy ez mennyire sokat jelent nekünk! Minden egyes szurkoló, minden nemzeti színű zászló egy picit hozzátesz az eredményünkhöz. Ha a pályán elszáguldva akár csak a szemünk sarkából meglátjuk őket, az ad egy pici löketet. Az eddigi eredményekben, a várakozáson felüli sikerekben benne vannak a szurkolók is, a Barum Rallyn is hálásak leszünk a bíztatásért, amit igyekszünk jó szerepléssel meghálálni!